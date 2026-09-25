Археолози в Италия откриха гробница със злато на 2700 години

В Италия археолози откриха голямо етруско гробище, датиращо отпреди приблизително 2700 години. Гробницата е открита във Вулчи, древен град северно от Рим. В нея са запазени десетки погребални артефакти, въпреки вековете на плячкосване.

Италианската инспекция по археология, изобразително изкуство и ландшафт на провинция Витербо и Южна Етрурия (SABAP-VT-EM) обяви резултатите от разкопките, съобщава Live Science.

Откритието на археолозите в Италия

Гробницата датира от 7 век пр.н.е. и се състои от поне три камери. Таваните им са се срутили, но именно под развалините археолозите са открили множество предмети, които са лежали там в продължение на векове. Сред тях са оръжия, златни и бронзови чинии, части от колесници, бижута, дрехи и рядък чифт дамски обувки. Някои съдове са останали там, където са били поставени по време на погребението.

Друга необичайна находка е бронзов триножник от Родос. Според съдиректора на проекта и археолог на Британския музей Кристиан Мазе, съвкупността от открити предмети показва изключително високия статус на погребаните лица. Той определя откритието като „гробница от най-висок ранг“.

През 1889 г. Стефан Гзел изследвал гробището във Вулча и открил очертанията на голяма могила. Той подозирал, че вътре може да се намира гробница, но не успял да продължи търсенето поради липса на време и средства.

Това лято участниците в проекта „Завръщане във Вълча“ стигнаха до гробните камери в тази могила. Структурата се оказа по-голяма по мащаб, отколкото се смяташе досега.

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Гсел някога е оценил диаметъра на могилата на приблизително 31 метра. Съвременните предварителни изчисления на изследователи показват, че тя може да е сравнима или дори по-голяма от Кукумела, най-голямата известна етруска гробница във Вулчи, която достига приблизително 70 метра в диаметър.

Според Мейз, тази находка може да се превърне в едно от най-монументалните места във Вулчи.

Градът процъфтява през периода, когато етруските контролират голяма част от централна Италия. От IV век пр.н.е. тяхната общност започва да намалява на фона на възхода на Рим. Тъй като етруският език е само частично дешифриран, археологическите останки предоставят голяма част от информацията за тази цивилизация.

Мястото на разкопките вече е засипано с пръст, за да се запазят надгробната могила и гробницата. Археолозите планират да възобновят проучванията през 2027 г.

Друга интересна археологическа находка от това лято направиха археолози в Гърция. Край бреговете на гръцкия остров Андрос те откриха товар на древен търговски кораб. Това откритие е сред най-богатите находища на корабокрушения, открити в Егейско море през последните години.

Потъналият кораб се намира на дълбочина от 39 до 44 метра и е превозвал значителен товар - приблизително 600 до 650 транспортни амфори. Керамиката, открита на мястото на разкопките, показва, че корабът е потънал в края на 5-ти или началото на 4-ти век пр.н.е. - преди повече от 2300 години, съобщава Arkeo News.

Гръцкото министерство на културата обяви откритието на 31 юли 2026 г. Според министерството, Ефоратът на подводните антики е започнал разследване след сигнал от частно лице. Морското дъно е осеяно с търговски амфори със заострено дъно. Досега водолазите са идентифицирали три вида: амфори от Менде, други, свързани с Пепаретос, и трета група, известна като Солоха Тип 2.