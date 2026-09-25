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Президентът на Южна Корея скочи срещу Зеленски заради изнесените данни за севернокорейските войници

25 септември 2026, 12:54 часа 1275 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Президентът на Южна Корея скочи срещу Зеленски заради изнесените данни за севернокорейските войници

Украйна е нарушила споразумение за неразкриване на информация, като е разкрила прехвърлянето на пленени севернокорейски войници в Южна Корея, заяви на 24 септември южнокорейският президент И Дже-мьон в директна атака срещу Володимир Зеленски. Украинският президент направи това разкритие по време на реч пред Общото събрание на ООН на 23 септември, като посочи, че Украйна наскоро е „изпратила двама севернокорейски военнопленници в Република Корея“ и че единият от тях е опитал да се самоубие след пленяването си.

По този начин действат севернокорейците, така са карани да правят от режима на Ким Чен Ун, допълни още Зеленски.

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И Дже-мьон се притесни за страната си, Украйна намира изявлението му за "странно"

В изявление, публикувано в социалните мрежи, И Дже-мьон изрази съжаление, че Зеленски е разкрил прехвърлянето. Той заяви, че това нарушава споразумение между Киев и Сеул.

„Беше уместно във всяко едно отношение да не се разкрива тази информация, като се имат предвид многото проблеми, които разкриването ѝ може да предизвика, и (ние) бяхме се споразумели да постъпим така“, написа южнокорейският държавен глава. „Въпросът за репатрирането на севернокорейски военнопленници е изключително деликатна тема, която оказва значително влияние върху дипломацията, националната сигурност и ситуацията на Корейския полуостров“, добави И.

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В коментар пред южнокорейската информационна агенция Yonhap президентската администрация на Украйна е отговорила, че Киев е разкрил само факта за прехвърлянето на севернокорейските военнопленници в Южна Корея, без да дава „подробностите“ около процеса. Президентската канцелария също така заявява, че би било „странно“ да се пази в тайна цялото прехвърляне.

Снимка: И Дже-мьон, Getty Images

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Пленените от Украйна севернокорейци

В началото на 2025 г. Украйна плени двама севернокорейски войници, след като те бяха изпратени в руската Курска област, за да се сражават рамо до рамо с руските сили. И двамата войници изразиха желание да дезертират в Южна Корея, вместо да се върнат в северната ѝ съседка.

През юни Министерството на външните работи на Южна Корея заяви, че ще приеме севернокорейски военнопленници, пленени от Украйна, ако те желаят да се преселят в страната.

Северна Корея се превърна в един от най-близките съюзници на Москва, откакто Русия започна пълномащабната си инвазия в Украйна. Тя е единствената държава, която официално е изпратила войски в подкрепа за войната на руския диктатор Владимир Путин, като същевременно доставя големи количества военно оборудване, включително балистични ракети, артилерийски снаряди и ракетни пускови установки.

През април севернокорейският лидер Ким Чен Ун откри музей в чест на севернокорейските войници, които са се сражавали рамо до рамо с руските сили във войната срещу Украйна.

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Според оценки на американските разузнавателни служби над 12 000 севернокорейски войници са се сражавали в Русия и Украйна рамо до рамо с армията на Путин.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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