Kaufland реализира над 1 900 тона червени и зелени чушки за година

Над 250 т от общото количество са доставени от пазарджишки производител

Над 1 900 тона червени и зелени чушки са реализирани в магазините на Kaufland България през 2025 г. Повече от 250 тона от тях са доставени от българския производител „Чери Дриймс“ от пазарджишкото село Щърково, с когото ритейлърът развива договорно производство вече седма поредна година. През 2026 г. Kaufland планира да увеличи общите количества червени чушки с 10% спрямо предходната година.

Партньорството на Kaufland с родния производител по програмата за договорно производство започва от 2020 г. До момента търговската верига е изкупила от него над 2,1 млн. кг/бр. предварително договорена продукция. Освен червени чушки тя включва зелени чушки и люти чушки „Рибка“, а през първите години на съвместната работа също и зеле, карфиол, броколи и тиквички. Червените чушки обаче заемат водещо място. През 2025 г. общите доставки от „Чери Дриймс“ на чушки са близо три пъти по-големи спрямо количеството от 2021 г.

„Сътрудничеството с Kaufland мога да опиша с няколко думи - ред, дисциплина, устойчивост, хоризонт и партньорство. Има ясни правила за работа. Трябва да си дисциплиниран, но знам, че това, което произведа, ще бъде реализирано. И това ми дава хоризонт - да направя инвестиции, да купя нови машини, да се развивам”, коментира Пламен Михайлов, основател на „Чери Дриймс“.

Компанията стартира през 2008 г., започвайки с отглеждането на череши, което дава и името на фирмата. По-късно той разширява дейността си със зеленчукопроизводство и установява, че земята в района на Щърково е особено подходяща за отглеждането на чушки. Така постепенно насочва стопанството основно към червени и зелени, както и люти чушки „Рибка“.

Продукцията е с гарантиран български произход и отговаря на високи стандарти за качество, удостоверени със сертификати, включително международния GLOBAL G.A.P.

„Чери Дриймс“ продължава да развива и собствена черешова градина, като от лятото на 2026 г. череши от стопанството вече се предлагат под собствената марка на Kaufland „Брей!“.

Повече истории на български производители, партньори на Kaufland, можете да откриете в рубриката „Истории от корена“.