Всичко за Никола Цолов се обърка в Баку! Отпадане и наказание го лишиха от лидерството във Формула 2

Първото основно състезание от Гран При на Азербайджан протече по кошмарен начин за Никола Цолов. Българският пилот не успя да финишира надпреварата в Баку, след като попадна в инцидент и трябваше да приключи участието си преждевременно. Освен това, той получи наказание за предстоящия старт. По този начин той загуби много ценни точки в битката за титлата и сдаде лидерската си позиция в класирането. Основният му конкурент за трофея Рафаел Камара се представи силно и излезе на върха с една точка аванс.

Кошмар за Никола Цолов в първото състезание в Баку

Още на старта българинът успя да спечели две позиции спрямо стартовата си десета и излезе на 8-о място, но това бе единственото положително нещо, което му се случи в цялата надпревара. В шестата обиколка Цолов бе извикан в бокса за смяна гумите и след нея той излезе на 18-а позиция. Това се дължеше на проблем при смяната на задна лява гума, което позволи на четирима други пилоти да го задминат на алеята за излизане от бокса. Освен това маршалите обявиха, че ще разгледат и излизане на българина от очертанията в питлейна, когато пътят му бе пресечен от Джошуа Дюрксен.

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Цолов нямаше късмет и в друга ситуация малко след това, при която на пистата излезе кола за сигурност. Това позволи на лидерите да направят "безплатен" стоп в бокса за смяна на гумите. При рестартирането на състезанието в 11-ата обиколка в дъното на колоната се получи сблъсък между няколко автомобила. Един от тях бе този на Цолов, който отпадна от надпреварата. Пилотът на Кампос Рейсинг се заби в намиращия се пред него Дюрксен, който пък спря, защото други два автомобила в непосредствена близост до него се удариха.

Това доведе до червен флаг, за да могат домакините да разчистят пистата. По време на спирането маршалите обявиха, че Цолов ще бъде наказан с допълнителни пет секунди заради инцидента в бокса. Тъй като българинът вече бе отпаднал, санкцията му ще се пренесе за утрешното второ основно състезание, а нейната форма ще бъде уточнена допълнително от рейс контрола. Състезанието се поднови, но вместо с брой обиколки бе решено то да завърши по време. Така за пилотите останаха 17 минути, в които да излъчат победителя в Баку.

Алекс Дън от Родин Моторспорт спечели с близо пет секунди аванс пред съотборника си Мартиниус Стеншорн. Трети остана шведът Дино Беганович. Четвъртото място до последно се държеше от Ноел Леон. Мексиканският съотборник на Никола Цолов в Кампос обаче допусна да бъде изпреварен от Рафаел Камара на финалната права в последната обиколка и така четвъртото място отиде при бразилеца. Второто основно състезание в Азербайджан ще бъде утре от 10:00 часа сутринта българско време. / БТА

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