Почваме "специална военна операция" в Литва: РИА Новости пусна такъв материал и го свали

РИА Новости, отдавна превърнала се в безропотен глашатай на режима на руския диктатор Владимир Путин, публикува материал на един от многото Z-"експерти", в който беше написано как Русия ще бъде принудена да направи поредна "специална военна операция", но бързо го свали. Само че Интернет "помни" всичко.

Материалът беше на "колумнист" - на главния редактор на RuBaltic Александър Носович. Заглавието гласеше: "Русия е изправена пред поредна специална военна операция. Тя ще бъде много кратка". Кой ще е целта? Литва. Защо? Защото прибалтийската страна отвори законодателна процедура за промяна на конституцията си, така че евентуално да приеме на своя територия ядрени оръжия - ОЩЕ: Литва с първа стъпка да има ядрено оръжие на нейна територия. Нови войници на САЩ идват там

⚡️Russia announces a new “special military operation” through its controlled propagandists



The state-run RIA Novosti news agency published an article titled “Russia faces another special military operation. It will be very short.” The author is Alexander Nosovich,… pic.twitter.com/oBv5zMwW1o — NEXTA (@nexta_tv) September 25, 2026

В "изчезналия" материал Носович сравнява Литва с Украйна и пише, че в случай на конфликт Русия може да се справи без сухопътни войски, нужно е само да използва "ракети със съответните бойни глави" - т.е. намек за ядрено оръжие. Това се случва, след като се появи материал в The Guardian за заключения на европейски разузнавателни служби дали скоро няма да има руска атака именно в Прибалтика и какъв ще е сценарият. Директорът на Чешката служба за информационна сигурност (BIS) Михал Коуделка казва, че Кремъл вероятно планира скорошна операция (саботаж, атака с дронове и/или ракети, дори сухопътна операция в по-малък мащаб) на територията на страна-член на НАТО, за да провери какъв ще е отговорът и дали член 5 е реална заплаха за Путинова Русия. Само че от естонското МВнР и службите на прибалтийските държави призоваха за спокойствие и че няма непосредствени сигнали, които да подсказват предстояща неизбежно и скоро руска агресия - ОЩЕ: Огнен дракон над Москва за мир: Путин не чува, Русия се закани да отговори (ОБЗОР - ВИДЕО)

Ясно е, че хибридната война върви, но върви и истинската в Украйна.

14-годишно момче загина при руски въздушен удар по многоетажна сграда в Киев, потвърди го и украинският президент Володимир Зеленски. Най-малко 7 души са ранени. В Одеска област една жена загина, а един мъж беше ранен в резултат на руски удари, според Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна - щети има по пощенски терминал, вече обстрелван от руснаците, както и по складове.