Макрон пя шансон, Никол Пашинян - на барабаните (ВИДЕО)

Френският президент Еманюел Макрон и арменският премиер Никол Пашинян показаха музикални таланти по време на официалната вечеря след осмата среща на върха на Европейската политическа общност (ЕПО) в арменската столица Ереван.
Макрон запя класиката "Бохеми" на световноизвестния френски певец и композитор от арменски произход Шарл Азнавур, а Пашинян седна зад барабаните.
Emmanuel Macron chante « la bohème » accompagné à la batterie par le premier ministre Nikol pachinyan . Dîner d’état à Erevan. La musique en amitié. pic.twitter.com/v5vacqZlVv— Agnès Vahramian (@AgnesVahramian) May 4, 2026
