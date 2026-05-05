Макрон пя шансон, Никол Пашинян - на барабаните (ВИДЕО)

05 май 2026, 15:03 часа 269 прочитания 0 коментара
Френският президент Еманюел Макрон и арменският премиер Никол Пашинян показаха музикални таланти по време на официалната вечеря след осмата среща на върха на Европейската политическа общност (ЕПО) в арменската столица Ереван.

Макрон запя класиката "Бохеми" на световноизвестния френски певец и композитор от арменски произход Шарл Азнавур, а Пашинян седна зад барабаните.

Елена Страхилова Редактор
