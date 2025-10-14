Макрон притеснен от "Хамас" въпреки мира в Газа

Френският президент Еманюел Макрон предупреди за продължаващата заплаха от палестинската войнстваща групировка "Хамас" след сключването на примирие във войната в Ивицата Газа, предаде Франс прес. В следващите седмици и месеци ще има терористични атаки и дестабилизация, заяви Макрон вчера преди заминаването си от египетския курорт Шарм ел Шейх на Червено море, където участва в церемонията по подписването на споразумението между "Хамас" и Израел. Още: Войната в Газа приключи, обяви Тръмп и съжали, че няма Нобелова награда за мир

"Все още съм обезпокоен, защото знаем как работят нещата с терористичните групировки", отговори Макрон на въпроса на журналист дали се опасява, че "Хамас" ще запълни властовия вакуум в ивицата Газа.

"Не можеш да разформироваш терористична групировка, наброяваща хиляди бойци, с всички тези тунели и оръжия за една нощ", добави той. Макрон призова за строг международен мониторинг на ситуацията в Газа.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и другите посредници подписаха документа за прекратяването на огъня между Израел и „Хамас“ в ивицата Газа на церемония в Египет, предаде ДПА. Тръмп и лидерите на Египет, Катар и Турция подписаха съвместна декларация в курортния град Шарм ел Шейх, целта на която според египетската страна е да бъде консолидирано прекратяването на огъня. Срещата на върха има за цел да ознаменува края на войната в ивицата Газа.

Тръмп, емирът на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани, египетският президент Абдел Фатах ас Сиси и турският президент Реджеп Тайип Ердоган седнаха заедно на една маса, за да подпишат документа. Зад тях бяха други световни лидери, сред които германският канцлер Фридрих Мерц, британският премиер Киър Стармър, френският президент Еманюел Макрон и кралят на Йордания Абдула Втори.

Документът съдържа редица правила и регулации и е много изчерпателен, заяви Тръмп. Точното му съдържание обаче засега не бе разкрито, отбелязва Ройтерс. „Винаги са казвали, че Третата световна война ще започне в Близкия изток — това няма да се случи,“ заяви президентът на САЩ на срещата на върха в Египет.

„Вие сте единственият, способен да постигне мир в региона“, заяви Ас Сиси по време на среща с Тръмп малко преди подписването. Той също така поиска Тръмп да окаже подкрепа за планираната конференция за възстановяването на ивицата Газа, която Египет иска да домакинства заедно с Германия.

Според египетски източници се очаква конференцията да се състои през ноември в Кайро. Към момента обаче не е определена конкретна дата.