Малко отдих за Украйна от иранските дронове, ще взриви ли непоправимо ислямът руската армия?

Атаки е имало още в Днепър и Кривой Рог.

Във връзка с вчерашната масова атака с дронове – в крайна сметка Генералният щаб на украинската армия обобщи в сутрешната си сводка, че срещу цели на украинска територия Русия е изстреляла 43 дрона на 17 октомври, а от тях 38 са свалени. Изглежда петте дрона, които не са свалени, са ударили цели в Киев.

В дневния си доклад за войната в Украйна американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) цитира американския военен анализатор Брет Фрийдман по въпроса с дроновете-камикадзе "Шахид-136" на Иран, които Руската федерация усилено използва за удари по цивилни цели и критична цивилна инфраструктура. По думите на Фрийдман, количеството експлозив, което носи един дрон, е около 88 паунда, докато един артилерийски снаряд със стандартен за НАТО калибър от 155 милиметра носи 23,8 паунда експлозив. Това означава, че дроновете носят три пъти повече експлозив.

Иран официално отрича да е продавал на Русия дронове за войната в Украйна, но ключовото уточнение е "за войната в Украйна". А според The Washington Post, Техеран вероятно ще продаде на Москва ракети "Фатех-110" и "Зулфикар", освен различни спецификации на дронове.

ISW обръща внимание и на набираща популярност версия относно смъртоносната стрелба на военен полигон в Белгород, при която официално загинаха 11 души. Институтът цитира информационния източник ASTRA, който публикува разказ на ранен очевидец, но с уточнение, че не е потвърдена достоверността на разказващия. Според разказа, командващият на отделението подполковник Андрей Лапин (няма роднинска връзка с генерал Александър Лапин) се разгневил на трима мюсюлмани (дагестанец, азербайджанец и адигеец), които не искали да отидат да се бият в Украйна с мотив, че "това не е нашата война". Лапин обаче контрирал, че войната в Украйна е "свещена война", но тогава мюсюлманите отвърнали, че това не е вярно – свещена война била само войната, водена от мюсюлмани срещу неверници. Тогава, според очевидеца, Лапин отговорил, че в такъв случай "Аллах е страхливец, ако не позволява да воюваш за държавата, пред която си положил клетва". Обидата към Аллах впоследствие довела до смъртоносната стрелба, която обаче извършили трима таджики. Източникът на ASTRA, за който не е потвърдено кой точно е, пише и, че видял 30 убити, включително подполковник Лапин.

Дори и това да са слухове, според ISW те показват, че Кремъл разчита много на малцинства от вярващи мюсюлмани като войници в Украйна, а това създава допълнително напрежение, защото и много от убитите досега са именно от малцинства, тъй като режимът на Путин хвърли първо тях в огъня на войната.

