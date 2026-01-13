Войната в Украйна:

Марин Льо Пен обжалва присъдата си

Дело по обжалването на присъдата на лидерката на крайнодясната френска партия "Национален сбор" Марин Льо Пен за присвояване на европейски средства започва днес в Апелативния съд в столицата Париж, предаде ДПА, цитирана от БТА. На първа инстанция тя бе осъдена на 4 години лишаване от свобода под домашен арест - 2 от тях условно, и получи 5-годишна забрана да заема обществени длъжности. Освен това съдът ѝ наложи глоба от 100 000 евро.

Апелативният съд ще разгледа както делото на Льо Пен и нейната партия "Национален сбор", така и на още 11 ответници. Заседанията ще продължат до 12 февруари. 

Това е решаващ момент за известната политическа фигура, тъй като съдът ще определи дали Льо Пен ще може да се кандидатира за президент на Франция в изборите догодина.

Делото се отнася конкретно за предполагаемото фиктивно наемане на сътрудници на няколко френски евродепутати между 2004 и 2016 г.

Прокурори твърдят, че партията на Льо Пен е използвала средства, предоставени от Европейския парламент, за да заплаща на свои партийни членове, вместо на сътрудници на евродепутати. Льо Пен отхвърля това твърдение.

