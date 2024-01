Масови протести в Словакия: Заради правосъдна реформа (ВИДЕО)

Протестиращите поискаха от правителството на премиера Роберт Фицо да се откаже от реформата на наказателното законодателство. Имаше и призиви за оставка на кабинета. За протестите по-рано призоваха либералните партии от парламентарната опозиция, която загуби властта в страната след изборите, проведени през септември 2023 г.: Протест в Словакия заради новата власт и план да се елиминира специализирана прокуратура

Mass demonstrations in Slovakia against the new Pro-Russian government. Demonstrations have been ongoing for over a week now and keep growing. pic.twitter.com/VLRfcnG5WK