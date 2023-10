Медведев плаши с удари по немски заводи, ако Германия даде ракети на Украйна

„Количеството на ръководните идиоти в натовските страни расте. Един новоизпечен кретен – министърът на отбраната на Великобритания, решил да прехвърли обучението на украинските пилоти на украинска територия. Така ще превърне собствените си инструктори в наши легални цели“, пише Медведев.

Още: Руските сепаратисти вярват, че владеят по-малко украински земи, отколкото Путин казва (КАРТА и ВИДЕО)

„Друг глупак – ръководителят на комитета по отбрана на Германия с труднопроизносима фамилия, иска незабавно да бъдат дадени на хохлобандеровците ракети Taurus, с които киевският режим ще може да нанася удари по територията на Русия. Според него, това е в съответствие с международното право. В такъв случай и наши удари по немските заводи, които произвеждат тези ракети, ще бъде напълно в съответствие с международното право. Всички тези недомислици активно ни тласкат към Трета световна война“, написа Дмитрий Медведев в профила си в Телеграм.

Deputy chairman of the Security Council of Russia Dmitri Medvedev threatened to kill British instructors on Ukrainian soil, calling them British NATO specialists. Also Medvedev threathens to hit German factories, referring to the expected Taurus missile deliveries to Ukraine. pic.twitter.com/hGeYZivFr5