Заместник-секретарят на Съвета за сигурност на Русия и бивш руски президент Дмитрий Медведев, чиято реторика Кремъл открай време използва за заплаха срещу западните съюзници на Украйна, твърди, че Западът е похарчил половин трилион евро (500 млрд.) за помощ за Киев от 2022 г. насам. През февруари на същата година диктаторът Владимир Путин започна кървавата си пълномащабна инвазия в по-малката си съседка.

Наричайки Украйна "кликата на Бандера", Медведев се пита дали тази сума е голяма, и си отговаря сам. "Зависи как се погледне. От една страна, това е безумна сума. Дори като се има предвид колко са откраднали от пазара кървавите киевски клоуни", започва с първата обида бившият руски президент и премиер. В публикацията си в Telegram той дори нарича Украйна "ККК" и посочва: "да не се бърка с американския расистки "Ку Клукс Клан".

Медведев обвини Украйна в кражба на ресурси от Запада

В празната откъм доказателства публикация Медведев твърди, че украинското правителство "откраднало неизмеримо много" от получените ресурси. "С тези пари можеше да се построи нова, неутрална и просперираща Украйна. Но не е било писано да се случи", добавя той, повтаряйки наратива на Кремъл страната да е "неутрална" - т.е. в никакви съюзи като ЕС и НАТО.

"А от друга страна... непоколебимо свободният Пиндостан (така Медведев нарича САЩ) между 2001 и 2021 г. изгори 2,3 трилиона долара в Афганистан, за да прехвърли властта от талибаните на талибаните", допълва Медведев за режима в Кабул, който е считан за терористичен от мнозинството от международната общност, но не и от Руската федерация, която гради сътрудничество с талибаните.

"Колкото повече западният свят харчи за подкрепа на ККК, толкова по-ужасяващ ще бъде краят на историята за режима на кървавите киевски клоуни. И толкова по-голяма ще бъде територията, която в крайна сметка ще се върне в родната ни Русия. И всичко ще се окаже като това, което се случи със САЩ в Афганистан", не спира да ръси обиди и заплахи Дмитрий Медведев.

Той е един от хората, които най-много повтарят "първопричините" за войната в Украйна. Според западните съюзници на Киев и самата Украйна режимът на Путин води пълномащабна война, за да завземе политическия контрол над страната, да свали нелегитимното според диктатора украинско правителство и да затрие независима държава и свободна нация. С отвличането на украински деца и други военни престъпления Москва автоматично запълва всички поленца на гореизброените твърдения.

Само че за Путин "първопричините" за войната не са империалистическите му амбиции, а разширяването на НАТО на изток (преди войната в Украйна последното разиршение е през 2004 г.) и предполагаемото унищожаване на всичко руско от страна на украинското правителство, включително култура, език, православие и медии: "Защитени от Путин": Рускоговорещите украинци са с негативно мнение за Русия.