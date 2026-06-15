"Унгария отново ще се държи като европейска държава." Това са думи на външния министър на страната Анита Орбан преди срещата на първите дипломати на Европейския съюз в Люксембург днес. На парламентарните избори през април унгарците ясно са заявили, че "мястото на Унгария е в Европа", добави още тя. И допълни, че националният интерес на Унгария винаги ще бъде водещ, а правителството ще защитава позициите си в рамките на съществуващата система от съюзи, предаде унгарската агенция МТИ.

По отношение на отношенията с Украйна Анита Орбан припомни, че след седмици на интензивни преговори е постигнато споразумение с Киев, което урежда правата на етническите унгарци. Още: Мадяр нокаутира Орбан: Разреши за седмици проблема с Украйна, който експремиерът влачи 10 години. Тя определи споразумението като едно от най-значимите постижения от последната седмица и отбеляза, че то е включено в Плана за действие на Украйна и Европейския съюз относно малцинствата.

Министърът добави, че първият клъстър от преговорите за присъединяване на Украйна към ЕС ще бъде отворен днес. Той ще обхваща основните права, демокрацията и върховенството на закона, като двустранното споразумение ще бъде част от този процес. По думите ѝ документът съдържа и временен механизъм, според който преговорите по първия клъстър могат автоматично да бъдат преустановени, ако Украйна не изпълнява поетите ангажименти.

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"Унгарската дипломация успя през последните седмици да постигне това споразумение да се прилага не само в двустранните отношения, но и като част от процеса на европейска интеграция. Това означава, че спазването му ще се изисква както от Киев, така и в рамките на европейските институции", заяви тя.