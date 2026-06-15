Войната в Украйна:

"Унгария отново ще се държи като европейска държава"

15 юни 2026, 12:42 часа 536 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Унгария отново ще се държи като европейска държава"

"Унгария отново ще се държи като европейска държава." Това са думи на външния министър на страната Анита Орбан преди срещата на първите дипломати на Европейския съюз в Люксембург днес. На парламентарните избори през април унгарците ясно са заявили, че "мястото на Унгария е в Европа", добави още тя. И допълни, че националният интерес на Унгария винаги ще бъде водещ, а правителството ще защитава позициите си в рамките на съществуващата система от съюзи, предаде унгарската агенция МТИ. 

По отношение на отношенията с Украйна Анита Орбан припомни, че след седмици на интензивни преговори е постигнато споразумение с Киев, което урежда правата на етническите унгарци. Още: Мадяр нокаутира Орбан: Разреши за седмици проблема с Украйна, който експремиерът влачи 10 годиниТя определи споразумението като едно от най-значимите постижения от последната седмица и отбеляза, че то е включено в Плана за действие на Украйна и Европейския съюз относно малцинствата.

Министърът добави, че първият клъстър от преговорите за присъединяване на Украйна към ЕС ще бъде отворен днес. Той ще обхваща основните права, демокрацията и върховенството на закона, като двустранното споразумение ще бъде част от този процес. По думите ѝ документът съдържа и временен механизъм, според който преговорите по първия клъстър могат автоматично да бъдат преустановени, ако Украйна не изпълнява поетите ангажименти. 

Още: "Без право на избор": Орбан отново оглави ФИДЕС като единствен кандидат

"Унгарската дипломация успя през последните седмици да постигне това споразумение да се прилага не само в двустранните отношения, но и като част от процеса на европейска интеграция. Това означава, че спазването му ще се изисква както от Киев, така и в рамките на европейските институции", заяви тя.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Украйна Европейски съюз Унгария Анита Орбан
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес