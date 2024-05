Медведев заплашва Полша със световна война

Той предупреди Полша, че може да понесе тежки последици, ако американски оръжия бъдат използвани срещу руски цели. В публикация в социалните медии той казва още, че „Варшава няма да бъде пропусната и със сигурност ще получи своя дял радиоактивна пепел“. Още: Медведев нарече Байдън "позор" и "луд човек с умствени увреждания"

Изявлението идва след коментар на полския министър на външните работи Радослав Сикорски относно възможността за американски удар по Русия. Още: Доналд Туск обвини Русия за нелегалните мигранти в Европа

Медведев не уточни какво има предвид под „радиоактивна пепел“, но терминът обикновено се използва за описание на останките, останали след ядрена експлозия.

В същото време Полша обяви, че ще ограничи свободното движение на руски дипломати.

„Току-що обявих полско решение във връзка с участието на Русия в хибридната война срещу Европейския съюз, включително Полша: ограничаване на движението на руски дипломати в нашата страна“, заяви външнит министър Сикорски в Брюксел, цитиран от АФП.

🤡 Dmitry Medvedev threatens Poland with world war



"Poland must realize that an American strike on Russian targets in Ukraine means the beginning of a world war." pic.twitter.com/AF3Krc9Hvn