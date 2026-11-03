Мелания Тръмп събира Русия и Украйна в Белия дом. И Песков, и Зеленски искат гаранции за сигурност (ВИДЕО)

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп ще събере представители на Русия и Украйна в Белия дом, обявиха от официалния сайт на президентската администрация на Щатите днес, 3 ноември. „Първата дама Мелания Тръмп лично ще организира среща между представители на Русия и Украйна – двете воюващи държави. Преговорите ще се състоят в Белия дом. Това събитие ще бъде изключителен момент в американската история", гласи съобщението.

"Мелания Тръмп самостоятелно пое инициативата да установи контакти между двете воюващи държави и постигна примирие в Олешки и съседната част от Херсонската област. Това постижение бе безпрецедентна дипломатическа инициатива от страна на първата дама на Съединените щати. В четвъртък, 5 ноември 2026 г., в 11:00 ч. източно време (18:00 ч. българско време – бел. ред.), Мелания Тръмп ще направи изявление в Белия дом относно примирието в Олешки", се казва в изявлението на Белия дом.

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Русия не знае нищо за срещата

Администрацията на президента на САЩ не уточни на какво ниво се очаква да бъдат представени Москва и Киев, а прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков, заяви пред журналисти, че „все още не знае нищо“.

Съпругата на Доналд Тръмп успя да посредничи за сключване на кратко примирие с цел евакуация на цивилни от окупирания от руската армия украински град Олешки в Херсонска област. Там хиляди хора бяха хванати в капан от руснаците и бяха обречени на глад и недостиг на лекарства, докато нямаше и как да избягат по минираните от агресора пътища извън града.

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В крайна сметка се даде възможност на стотици цивилни да напуснат. Доста повече автобуси заминаха за Украйна вместо към Русия, но според руския омбудсман числото 750 души, цитирано от Мелания Тръмп, не е точно за напусналите - на толкова хора им е бил предоставен шансът да го направят, но много по-малко са тръгнали, по думите ѝ.

Кремъл настоява за гаранции за сигурността на Русия при преговорите в Абу Даби

Междувременно Песков коментира и друга актуална тема - мирните преговори с Украйна и САЩ в Абу Даби (ОАЕ) на 10 и 11 ноември. Според него там ще бъдат обсъдени гаранции за сигурност както за Москва, така и за Киев. Вече стана ясно, че руската делегация ще бъде ръководена от вече познатия от предишни такива преговори Владимир Медински, бивш министър на културата на Русия: Владимир Медински - човекът с "излишната хромозома", заплашил Украйна, пак ще води руската преговорна делегация (ВИДЕО).

„Ще се обсъждат въпроси, свързани със сигурността. Въпроси, свързани с гаранциите за сигурност. Те могат да бъдат само взаимни“, заяви Дмитрий Песков в разговор с журналисти. Той подчерта, че представители на Европа няма да участват в преговорите, тъй като това не е предвидено в тристранния формат. „Рано или късно, разбира се, тъй като ще става дума за системата за сигурност в Европа, за бъдещата система за сигурност, която задължително ще бъде неразделна част от уреждането на конфликта, ще се наложи разговор с европейците. Остава да се разбере с кого“, заяви той.

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Зеленски на среща с Европа, САЩ и НАТО

На 4 ноември в Брюксел ще се проведат преговори между Украйна, Европа, САЩ и НАТО, заяви същевременно украинският президент Володимир Зеленски. На тези срещи ще бъдат обсъдени пакети за възстановяване на Украйна и гаранции за сигурност, допълни той по време на съвместна пресконференция с германския канцлер Фридрих Мерц. Също така подчерта, че сигурността на Украйна е невъзможна без участието на Европа в гаранциите за мир.

Ukraine, the US, Europe, and NATO to hold talks in Brussels on November 4 The main topics will be security guarantees for Ukraine and plans for the country's post-war reconstruction. Representatives from the UK, Germany, France, and the World Bank will also take part in the talks. Zelenskyy stressed that Ukraine's security cannot be guaranteed without Europe's involvement. He made the remarks following talks with German Chancellor Friedrich Merz. Merz, in turn, said that if Donald Trump invites Putin to the G20 summit in Miami, Zelenskyy must be invited as well. “We cannot allow other countries to decide Ukraine's fate without Ukraine's participation,” the German chancellor emphasized. — NEXTA (@nexta_tv) November 3, 2026

Според канцлера на Германия, ако президентът на САЩ Доналд Тръмп покани Владимир Путин на срещата на Г-20 в Маями през декември, тогава трябва да бъде поканен и Зеленски. „Не може да се допусне други държави да решават съдбата на Украйна без нейното участие“, заяви Мерц.

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