Хиляди защитени птици са загинали от мазута в Черно море

Около хиляда вида птици от Червената книга са загинали поради разлив на мазут от танкери в Черно море през 2024 г. Това е посочено в решението на Арбитражния съд на Краснодарски край, което беше цитирано от адвоката по екологично право Наталия Лисицина. Общо 13 500 птици са загинали от декември 2024 г. Те са открити на брега, а някои са починали в центрове за помощ и рехабилитация. Решението на Арбитражния съд гласи, че повечето от мъртвите птици са големи гмурци или големи гребенести гмурци.

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Изключителна чувствителност

Това вероятно се дължи на изключителната им чувствителност към качеството на водата, която обитават. Големите гребенести гмурци поддържат водния баланс, като се хранят с болни риби, като по този начин предотвратяват разпространението на инфекции. Известно е, че 10 300 големи гребенести гмурци са загинали. В документа се споменават също черногърли гмурци (952 мъртви), лиски (468), малки гмурци (442), червеноврати гмурци (285) и черноврати гмурци (243). Тези птици са известни като „чистачи“ на водните басейни – те се хранят с определени видове риби, контролирайки популациите им в морето.

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Щети

Смъртта на птиците излезе наяве в съдебен иск между Министерството на природните ресурси на Краснодарския край и собствениците и чартъристите на танкери, потънали в Черно море през декември 2024 г. Съдът присъди 34,25 милиарда рубли, 34,2 милиарда обезщетение, от които са обезщетение за щети на околната среда.

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Припомняме, че танкерите „Волгонефт-212“ и „Волгонефт-239“ потънаха при излизане от Керченския проток поради буря в Черно море. Те превозваха приблизително 8600 тона мазут, част от който се разля по бреговете на Краснодарския край. Замърсените плажове на Анапа бяха неподходящи за отдих през целия туристически сезон. Властите не успяха да съберат мазут от водния стълб поради липса на подходяща технология, но въпреки това съобщиха за изпомпване на петрол от потъналите танкери.

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