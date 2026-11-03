Шампион с Испания става част от треньорския щаб на Лудогорец

Лудогорец привлече нов помощник-треньор в лицето на испанеца Педро Гарсия. 37-годишният специалист влиза в екипа на старши треньора Игор Йовичевич, като пристига в Разград с опит от испанския футбол и европейския национален тим до 21 години. Гарсия бе част от щаба на Луис де ла Фуенте, когато Испания печели европейската титла при младежите през 2019 г.

Опитът на Педро Гарсия в международния футбол ще помага на Игор Йовичевич

В професионалната си кариера Гарсия е бил треньор в испанските Мирандес, Малага и Реал Мурсия, както и катарският Ал Араби. В Лудогорец той ще работи под ръководството на Игор Йовичевич и ще бъде част от щаба, който подготвя отбора за предстоящите предизвикателства.

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За 37-годишния треньор това е ново предизвикателство извън досегашните му футболни среди, а за Лудогорец възможност да разшири треньорския си екип с млад специалист с богат международен опит.

„Щастлив съм, че идвам в силен и популярен отбор като Лудогорец. Ще дам всичко, което зависи от мен, за бъдещите успехи на тима. Лудогорец трябва да се върне там, където му е мястото“, коментира Педро Гарсия.

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