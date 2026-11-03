Министерството на финансите отговори на скандала с втория пенсионен стълб

Министерството на финансите отрече да подготвя промени в модела на втория пенсионен стълб, с които част от вноските на осигурените да бъдат пренасочени към НОИ. От ведомството определиха появилата се информация като дезинформация и увериха, че твърденията за предстояща реформа не отговарят на истината.

Реакцията идва след информация на депутати от "Демократична България", според която в проекта за бюджет за 2027 г. се предвижда намаляване наполовина на вноската за универсалните пенсионни фондове - от 5% на 2,5%. Според разпространената информация освободеният ресурс, възлизащ на около 1 млрд. евро, е трябвало да бъде пренасочен към Националния осигурителен институт (НОИ). Още: "Управляващите лъжат": Мирчев твърди, че са предложили национализиране на втория пенсионен стълб пред ЕК

От финансовото министерство заявиха, че продължават да работят за стабилизиране на публичните финанси "заради наследен свръхдефицит и отслабена финансова дисциплина".

"Във връзка с тиражираната дезинформация относно предстояща реформа на втория стълб на пенсионното осигуряване, Министерството на финансите информира, че това не отговаря на истината", посочват от ведомството.

Оттам допълват, че предстои официалното представяне на проекта за държавен бюджет, без да дават допълнителни подробности за параметрите му. Още: "От вас го чувам. Нямам представа": Проданов не знае за планирано посегателство върху спестяванията за пенсии

"Развихрил се е жълташ, явно някои хора не са разбрали, че изборите свършиха" - това заяви депутатът от "Прогресивна България" (ПБ) и председател на бюджетната комисия Константин Проданов. Той категорично каза, че "няма такова нещо" - т.е. нямало да се пипа вторият пенсионен стълб. "Нека правим разлика между основателни протести и такива, подклаждани от провалени политици - отново с цел да подклаждат социално напрежение и да търсят под вола теле" - ОЩЕ: "Доста по-нагло от кабинета "Желязков": Асен Василев призова за протести, ако се посегне на спестяванията за пенсии (ВИДЕО)

Информацията за евентуалното намаляване на вноските във втория стълб предизвика политическа реакция. Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов предупреди, че подобна промяна би означавала пренасочване на средства от личните пенсионни партиди към държавната пенсионна система и определи подобен подход като краткосрочно решение на бюджетните проблеми за сметка на дългосрочната финансова стабилност.