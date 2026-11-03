Зеленски: Русия плюе в лицето на света, който иска край на войната (ВИДЕО)

"Не каним Путин в Киев. През 2022 година те дойдоха неканени. Няма смисъл да каним Путин в Киев, защото няма да дойде. Да каниш хора, които няма да дойдат, не е конструктивно. Същото е да кани мен в Москва – това прави Русия, деструктивна е. Просто плюят в лицето на света, който иска войната да свърши. Никой няма да подкрепи (моя) визита в Москва – ясно защо". Това заяви украинският президент Володимир Зеленски на брифинг в Германия, където е на посещение.
Zelenskyy commented on the possibility of a meeting with Putin. At a press conference, the President stated that he sees no point in inviting the Russian leader to Kyiv, as he will not come. Furthermore, he called the idea of inviting the Russian president to Moscow a destructive proposal.— WarTranslated (@wartranslated) November 3, 2026
"Да говорим по телефона – без съмнение Русия ще използва това като извинение никога да не се срещнем повече. Тази игра я разбираме – тя е безперспективна. Ще бъде официален, сух разговор – да слушам още една лекция по история от лидера на Руската федерация, а не реални стъпки към слагане на край на войната. Има нужда не просто да говорим за това, трябва да седнем и да преговаряме и да покажем къде другата страна (Русия) е в грешка, защото е агресор. Ако искаме да сложим край на войната, трябва да се срещнем и да направим първата стъпка – спиране на огъня", добави Зеленски - Още: Ало, Зеленски е - ще вдигне ли Путин? Песков: Никой не звъни все още (ВИДЕО)
🇺🇦 “They came uninvited in 2022”: Zelenskyy explains why he won't invite Putin to Kyiv The Ukrainian president said he sees no point in inviting the Russian dictator to Kyiv for peace talks. “Inviting them just so they won't show up is counterproductive. Just like inviting me to Moscow. It's simply a slap in the face to the entire world that wants this war to end,” Zelenskyy said. He also expressed skepticism about the idea of a phone call with Putin. According to Zelenskyy, the Kremlin could use such a call as an excuse to refuse further meetings.— NEXTA (@nexta_tv) November 3, 2026
По-рано днес руският външен министър Сергей Лавров за пореден път даде да се разбере – Русия не иска да спира огъня, не иска примирие, иска директно мир. Обаче мир по нейните условия, защото Русия си казала какво иска и няма намерение да отстъпва от исканията си, защото в миналото имало временно примирие многократно – трябвало да се отстранят първопричините за войната. Какви са те от руска гледна точка: предполагаемите "заплахи за сигурността на Русия от украинска и изобщо от западна посока", които се дължат на разширяването на НАТО на изток и предполагаемото "изтребване" от украинското правителство на всичко, което е "свързано с Русия и руския свят (русский мир)", включително руския език, култура, православие и медии:
Russia's Foreign Minister Lavrov on Ukraine: They call for an energy ceasefire, a food ceasefire, an air ceasefire, a maritime ceasefire. None of this is intended to achieve peace. We have been convinced of this repeatedly. We insist not on a temporary ceasefire. This has happened many times before. We insist on reliably eliminating the root causes of the crisis.— Clash Report (@clashreport) November 3, 2026
А Зеленски каза, че Германия подготвя зимен пакет помощ за Украйна – допълнителна помощ за ПВО, включително ракети-прехващачи PAC 2 Patiot, PAC 3 Patriot и за германската ПВО система IRIS-T, както и още боеприпаси за F-16 и украинските военноморски сили - Още: Путин продължава да не иска среща очи в очи със Зеленски извън "бункера" Москва
President Zelensky says Germany is preparing a winter support package for Ukraine following talks with Chancellor Friedrich Merz. The two discussed further air-defense assistance, including PAC-2, PAC-3 and IRIS-T missiles, as well as a new package to support Ukraine’s F-16 fleet. Zelensky said German assistance remains critical as Russia continues daily attacks on Ukrainian energy infrastructure, cities and villages. #Ukraine— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 3, 2026