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Зеленски: Русия плюе в лицето на света, който иска край на войната (ВИДЕО)

03 ноември 2026, 17:53 часа 963 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
Зеленски: Русия плюе в лицето на света, който иска край на войната (ВИДЕО)

"Не каним Путин в Киев. През 2022 година те дойдоха неканени. Няма смисъл да каним Путин в Киев, защото няма да дойде. Да каниш хора, които няма да дойдат, не е конструктивно. Същото е да кани мен в Москва – това прави Русия, деструктивна е. Просто плюят в лицето на света, който иска войната да свърши. Никой няма да подкрепи (моя) визита в Москва – ясно защо". Това заяви украинският президент Володимир Зеленски на брифинг в Германия, където е на посещение.

"Да говорим по телефона – без съмнение Русия ще използва това като извинение никога да не се срещнем повече. Тази игра я разбираме – тя е безперспективна. Ще бъде официален, сух разговор – да слушам още една лекция по история от лидера на Руската федерация, а не реални стъпки към слагане на край на войната. Има нужда не просто да говорим за това, трябва да седнем и да преговаряме и да покажем къде другата страна (Русия) е в грешка, защото е агресор. Ако искаме да сложим край на войната, трябва да се срещнем и да направим първата стъпка – спиране на огъня", добави Зеленски - Още: Ало, Зеленски е - ще вдигне ли Путин? Песков: Никой не звъни все още (ВИДЕО)

По-рано днес руският външен министър Сергей Лавров за пореден път даде да се разбере – Русия не иска да спира огъня, не иска примирие, иска директно мир. Обаче мир по нейните условия, защото Русия си казала какво иска и няма намерение да отстъпва от исканията си, защото в миналото имало временно примирие многократно – трябвало да се отстранят първопричините за войната. Какви са те от руска гледна точка: предполагаемите "заплахи за сигурността на Русия от украинска и изобщо от западна посока", които се дължат на разширяването на НАТО на изток и предполагаемото "изтребване" от украинското правителство на всичко, което е "свързано с Русия и руския свят (русский мир)", включително руския език, култура, православие и медии:

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А Зеленски каза, че Германия подготвя зимен пакет помощ за Украйна – допълнителна помощ за ПВО, включително ракети-прехващачи PAC 2 Patiot, PAC 3 Patriot и за германската ПВО система IRIS-T, както и още боеприпаси за F-16 и украинските военноморски сили - Още: Путин продължава да не иска среща очи в очи със Зеленски извън "бункера" Москва

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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