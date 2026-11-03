ГЕРБ: ПБ оправдават некомпетентността си за бюджета с предишното управление

Бившият финансов министър и депутат от ГЕРБ Теменужка Петкова заяви, че управляващите от "Прогресивна България" оправдават своята некомпетентност с предишно управление. Думите й бяха в контекста на одитите на Сметната палата за АПИ, публичните финанси и НОИ, чиято основна цел спроед нея е да стигнат до АПИ и и да кажат, че дефицитът през 2025 г. е бил по-висок и че проблемът тръгва от там.

"А проблемът тръгва от тяхното некомпетентно управление и от стремежа им да дискредитират предишното редовно правителство на България", смята Петкова.

"Неадекватната информация" за Еврозоната

Теменужка Петкова коментира и твърдението на "Прогресивна България", че бюджетните параметри са били задържани по-ниски, в резултат на което влизането ни в Еврозоната са били направени на база неадекватна информация.

"Ако колегите от ПБ имат някакви други виждания по отношение на критериите, хубаво е да ги поставят пред ЕК", каза Петкова.

"Дефицитът за 2025 г. е такъв, какъвто е верисифициран от Евростат и НСИ, той е 3,5% от БВП с разходите за отбрана и 2,9% с ползваната дерогация за увеличените разходи за отбрана", категорична е Петкова.

По думите й сащо няма друга държава, която сама по нейна инициатива да е искала ревизия на изтеклата бюджетна 2025 г.

Кои са фокусниците?

В контекста на твърденията на управляващките за фокуси, министър Петкова попита и кои са фокусниците, отчитайки, че Стефан Белчев е работел в Министерство на финансите и АДФИ.

"Няма как да кажеш, че има фокуси от министриет и да не назовеш кои са фокусниците при положение, че целия професионален опит на колегиет от "Прогресивна България" са минали през Министерство на финанссите, в различни контролни институции, включително АДФИ, включително заместник-министри на финансите.

Къде е бил контролът през всичките тези години? Това е много добър въпрос и отговорът може да бъде даден от колегата, който го поставя. Същият този колега е бил дълго в контролната система", отчете още Петкова. ОЩЕ: "Последните няколко години сме живели на заем": ПБ обвини предишни управления за свръхдефицита

Червен картон от управляващите за министър Шишков?

Николай Нанков обърна внимание на одитния доклад за АПИ и отчете, че ГЕРБ-СДС нямат отношение и пряко касателство по отношение на пътния сектор в изминалите 6 години.

"Задължения за почти 18 млрд. лв. са били поемани в рамките на последните 6 години при гласувани бюджети от по-малко от 12 млрд. лв. Ако това е така - колегата Белчев и Проданов явно искат оставката на министър Шишков. Това е червен картон за министър Шишков", категоричен е Нанков. ОЩЕ: "ГЕРБ и всички "сглобени сглобки" са виновни": Иван Шишков за състоянието в АПИ