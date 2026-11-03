Мохамед Салах отряза арабските милиони и взе категорично решение за бъдещето си

Продължава интересът на клубовете от Саудитска Арабия към едни от най-големите футболни звезди в световен мащаб. Именно такъв е завил Ал-Шабаб към египетския национал Мохамед Салах, който категорично отхвърлил предложението им. Нападателят на турския Трабзонспор за пореден път доказва, че парите не са най-важното за него.

Феноменалната форма на Мохамед Салах през сезона го превърна в желана фигура

Според източници, Ал-Шабаб се е опитал да изкуши Салах с гарантирана годишна заплата от 25 милиона евро. Въпреки изкусителната сума, той е отказал, заявявайки своето желание да завърши сезона Турция. Египетският национал дори е инструктирал своя агент Рами Абас да не му предава повече нови трансферни оферти.

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Салах е в отлична форма, като към момента е отбелязал 10 гола и е направил 5 асистенции в 13 мача във всички турнири. Той има подписан договор с Трабзонспор до 30 юни 2028 г., като пазарната му стойност се оценява на около 17 милиона евро.

Към момента Трабзонспор се намира на трето място в турската Суперлига. Следващото предизвикателство пред тима на Салах ще бъде Фрайбург в третия кръг от груповата фаза на Лигата на конференциите. На 26 ноември българските фенове ще могат да гледат двубоя на Трабзонспор срещу ЦСКА от Лига на конференциите.

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