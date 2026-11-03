Полската армия започна мащабна операция по границата с Калининград

Полската армия съвместно с гранична охрана и полицейски сили започна мащабна операция по границата на страната с руския ексклав Калининград. Имало е сигнали, че през следващите дни могат да бъдат извършени саботажни действия в района на границата, заяви днес началникът на полската полиция Марек Борон пред радиостанция Ер Ем Еф.

„Трябва да гарантираме сигурността на живеещите там граждани, да защитим инфраструктурата и да реагираме на всякакви възможни ситуации, които биха могли да застрашат населението“, каза още Борон. Той посочи и че полицейските сили в граничния район са подсилени със служители, изпратени от други части на страната. В района е разположено и елитно подразделение на полската армия.

Полският министър-председател Доналд Туск заяви от своя страна днес, че през изминалата нощ Полша е осуетила възможна провокация на границата с руския анклав Калининград. Той уточни, че е бил информиран малко след полунощ за съмнителна дейност на тази граница в северната част на Полша.

Полша има 232-километрова граница с Калининградския ексклав. По-рано американски медии съобщиха, позовавайки се на нови разузнавателни данни, че Владимир Путин може да се опита да провери решимостта на НАТО чрез ограничено нападение срещу държава членка на Алианса. Възможните сценарии варират от кибератака до ограничено навлизане на войници с неустановена самоличност и без отличителни знаци на територията на страна от НАТО.

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