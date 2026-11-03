Първи резултати от вота:

Един от водещите български щангисти пропуска олимпийската квалификация за Лос Анджелис 2028

03 ноември 2026, 17:23 часа 523 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Един от водещите български щангисти пропуска олимпийската квалификация за Лос Анджелис 2028

Един от водещите български щангисти ще отсъства от спорта за по-дълго от очакваното. Става въпрос за Иван Димов, който трябваше да участва на настоящото Световното първенство по вдигане на тежести в Нинбо, Китай, но се оттегли заради контузия. Българинът трябваше да се състезава в категория до 65 килограма, но така и не излезе на подиума. Оказва се, че отсъствието му е свързано с контузия, която е накарала треньорския щаб да не рискува здравето му.

След Световното: Иван Димов пропуска и олимпийската квалификация в Доха

Впоследствие стана ясно, че Димов е със скъсан вътрешен мускул на бедрото, съобщи вестник "24 часа". Тъй като травмата е сериозна и изисква дълъг период на почивка, за да не бъде усложнено възстановяването, от медицинския щаб на националния отбор са го посъветвали да се оттегли. Освен световния шампионат, Димов ще пропусне и олимпийската квалификация за Игрите в Лос Анджелис 2028, която ще се проведе през декември месец в Доха.

ОЩЕ: Кога и къде да гледаме Карлос Насар на Световното първенство по щанги 2026

Иван Димов

Важно е да се отбележи, че отсъствието му от тези две състезания няма да намали шансовете му за класиране на Олимпийските игри в Лос Анджелис. Българинът вече представи страната ни на Игрите в Париж и ще има възможност да се бори за втора олимпийска квота през следващата година. Квотите в щангите обаче са ограничени, след като бе добавена още една категория, без да бъде увеличен общият брой състезатели.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Пълна ТВ програма на Световното първенство по вдигане на тежести 2026 (+ РЕЗУЛТАТИ)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
вдигане на тежести Иван Димов
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес