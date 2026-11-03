Един от водещите български щангисти пропуска олимпийската квалификация за Лос Анджелис 2028

Един от водещите български щангисти ще отсъства от спорта за по-дълго от очакваното. Става въпрос за Иван Димов, който трябваше да участва на настоящото Световното първенство по вдигане на тежести в Нинбо, Китай, но се оттегли заради контузия. Българинът трябваше да се състезава в категория до 65 килограма, но така и не излезе на подиума. Оказва се, че отсъствието му е свързано с контузия, която е накарала треньорския щаб да не рискува здравето му.

След Световното: Иван Димов пропуска и олимпийската квалификация в Доха

Впоследствие стана ясно, че Димов е със скъсан вътрешен мускул на бедрото, съобщи вестник "24 часа". Тъй като травмата е сериозна и изисква дълъг период на почивка, за да не бъде усложнено възстановяването, от медицинския щаб на националния отбор са го посъветвали да се оттегли. Освен световния шампионат, Димов ще пропусне и олимпийската квалификация за Игрите в Лос Анджелис 2028, която ще се проведе през декември месец в Доха.

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Важно е да се отбележи, че отсъствието му от тези две състезания няма да намали шансовете му за класиране на Олимпийските игри в Лос Анджелис. Българинът вече представи страната ни на Игрите в Париж и ще има възможност да се бори за втора олимпийска квота през следващата година. Квотите в щангите обаче са ограничени, след като бе добавена още една категория, без да бъде увеличен общият брой състезатели.

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