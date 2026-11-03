Войната в Украйна:

"Управляващите лъжат": Мирчев твърди, че са предложили национализиране на втория пенсионен стълб пред ЕК

03 ноември 2026, 18:04 часа 835 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Управляващите лъжат": Мирчев твърди, че са предложили национализиране на втория пенсионен стълб пред ЕК

“От „Прогресивна България“ нагло излъгаха за пенсиите, заявявайки: „Това е фалшива новина. Такова нещо няма, не се планира и не е планирано.“ Не само че новината не е фалшива, но България е предложила тази мярка на Европейската комисия преди малко повече от 10 дни. ЕК е изразила отрицателно становище и е призовала страната ни да преразгледа предложението, като е предупредила, че подобна мярка ще окаже негативно въздействие и върху капиталовия пазар". Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев след изявлението на представители на „Прогресивна България“.

Припомняме, че по-рано през деня от "Да, България" казаха, че до тях е достигнала такава информация, а именно чрез частично национализиране на втория пенсионен стълб, да се покрие дефицита. 

Впоследствие от "Прогресивна България" заявиха, че за пръв път чуват такава информация и че нямат представа за такова нещо.

"Румен Радев - кога казвате истината?

 „Това, че ПБ не могат да се справят с управлението на страната, всички го разбрахме през последните шест месеца. Но да лъжат толкова арогантно българското общество е нещо ново“, допълни Мирчев и заяви, че е поискал официалната кореспонденция между Министерството на финансите и Европейската комисия по проекта на бюджетен план за периода от 10 до 30 октомври.

 „За да стане ясно на всички, че ПБ са направили опит да сложат ръка върху пенсиите на българите. Румен Радев, кога казвате истината?“, попита Мирчев. ОЩЕ: "От вас го чувам. Нямам представа": Проданов не знае за планирано посегателство върху спестяванията за пенсии

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
втори пенсионен стълб Да, България Ивайло Мирчев 52 Народно събрание кабинетът Радев бюджет 2027
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес