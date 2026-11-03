"Управляващите лъжат": Мирчев твърди, че са предложили национализиране на втория пенсионен стълб пред ЕК

“От „Прогресивна България“ нагло излъгаха за пенсиите, заявявайки: „Това е фалшива новина. Такова нещо няма, не се планира и не е планирано.“ Не само че новината не е фалшива, но България е предложила тази мярка на Европейската комисия преди малко повече от 10 дни. ЕК е изразила отрицателно становище и е призовала страната ни да преразгледа предложението, като е предупредила, че подобна мярка ще окаже негативно въздействие и върху капиталовия пазар". Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев след изявлението на представители на „Прогресивна България“.

Припомняме, че по-рано през деня от "Да, България" казаха, че до тях е достигнала такава информация, а именно чрез частично национализиране на втория пенсионен стълб, да се покрие дефицита.

Впоследствие от "Прогресивна България" заявиха, че за пръв път чуват такава информация и че нямат представа за такова нещо.

"Румен Радев - кога казвате истината?

„Това, че ПБ не могат да се справят с управлението на страната, всички го разбрахме през последните шест месеца. Но да лъжат толкова арогантно българското общество е нещо ново“, допълни Мирчев и заяви, че е поискал официалната кореспонденция между Министерството на финансите и Европейската комисия по проекта на бюджетен план за периода от 10 до 30 октомври.

„За да стане ясно на всички, че ПБ са направили опит да сложат ръка върху пенсиите на българите. Румен Радев, кога казвате истината?“, попита Мирчев. ОЩЕ: "От вас го чувам. Нямам представа": Проданов не знае за планирано посегателство върху спестяванията за пенсии