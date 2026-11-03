Никой не е имал шанс: Мащабът на руския удар срещу училище в Комишуваха е ужасяващ

Броят на убитите хора при вчерашната руска атака по село Комишуваха в Запорожка област достигна 31, 50 се водят изчезнали, 5-ма са ранени. Руснаците са използвали 9 авиобомби, включително противобункерна. Една от бомбите е ФАБ-300, тежаща 3 тона, от които близо тон и половина взривни вещества, стана ясно от съобщение на Михайло Семикин, изпълняващ длъжността началник на Запорожката областна военна администрация.

Бомбите са били хвърлени в момент, когато хората са отишли да получат хуманитарна помощ в центъра на селото. При сигнала за атака те са се скрили в училището, което е разполагало с подземно укритие, открито през 2024 г. Атаките са били на две вълни, като при втората са загинали и четирима спасители, притекли се на помощ.

Мястото не е военен обект, не е бойна позиция, това са били обикновени цивилни, дошли да получат помощ, съобщи Семикин.

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Телеграм каналът на Мелитополския партизански отряд "Гнила череша" обясни, че при такъв удар зоната на пълно унищожение достига 50 метра. "Шрапнелите летят на 250 метра. Всеки в радиус от 200 метра получава тежка травма. Хората са нямали шанс. Бетонът не е можел да ги спаси. Руските терористи убиха цивилни, дошли за хуманитарна помощ, с изключително мощна бомба", пишат в канала.