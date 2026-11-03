Лукашенко: Всички са уморени от войната в Украйна - нямат сили и ресурси (ВИДЕО)

"Длъжен съм да кажа - войната не наближава нашите граници, тя е тук. Войната в Украйна ще приключи през следващите месеци. Това е моето лично мнение. Всички са уморени: нямат сили, нямат ресурси, всички са уморени. Когато говоря за ресурси, това не означава, че някъде има недостиг. Русия има достатъчно за целия свят. Няма ресурс в главите. Всички са уморени от тази война - и започнаха да разбират, даже в Европа". Това заяви беларуският диктатор Александър Лукашенко на IV-тата Минска международна конференция за евразийска сигурност. Лукашенко е първа кукла и "опора" в международен аспект на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски лидер Владимир Путин - Още: Зеленски: Русия плюе в лицето на света, който иска край на войната (ВИДЕО)

Lukashenko on Ukraine: The war in Ukraine will end in the coming months. That's it. There is no strength left, and there are no resources left. Everyone is exhausted. The resources in people's minds have been exhausted. Everyone is tired of this war. https://t.co/RPKh62e3zC — Clash Report (@clashreport) November 3, 2026

Лукашенко продължи точно в стил и тон, изгоден на Путин: "Никакъв Запад няма да възстанови Украйна. Украинците трябва да разберат, че ние, руснаците и те ще трябва да възстановят Украйна и да направим всичко възможно да забравим това (войната).

Lukashenko: The West will not rebuild Ukraine. Ukrainians must understand that we, the Russians and they themselves, will be forced to rebuild Ukraine and do everything possible so that our peoples can put this behind them. https://t.co/uHXGZtwpaa — Clash Report (@clashreport) November 3, 2026

Беларуският диктатор настоя, точно както Путин сега, в последно време и точно както руският диктатор настояваше буквално преди да нападне Украйна: "Още веднъж подчертавам - ние, руснаците и беларусите, не планираме да нападаме никого и да воюваме с някого. Нашият принципен подход е диалог и сътрудничество" - Още: Мелания Тръмп събира Русия и Украйна в Белия дом. И Песков, и Зеленски искат гаранции за сигурност (ВИДЕО)

Lukashenko: We, Russians and Belarusians, are not planning to attack anyone or go to war with anyone. Our fundamental approach is dialogue and cooperation. https://t.co/GKIiAVtM60 — Clash Report (@clashreport) November 3, 2026