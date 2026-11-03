Войната в Иран:

Лукашенко: Всички са уморени от войната в Украйна - нямат сили и ресурси (ВИДЕО)

03 ноември 2026, 18:08 часа 978 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.by
Лукашенко: Всички са уморени от войната в Украйна - нямат сили и ресурси (ВИДЕО)

"Длъжен съм да кажа - войната не наближава нашите граници, тя е тук. Войната в Украйна ще приключи през следващите месеци. Това е моето лично мнение. Всички са уморени: нямат сили, нямат ресурси, всички са уморени. Когато говоря за ресурси, това не означава, че някъде има недостиг. Русия има достатъчно за целия свят. Няма ресурс в главите. Всички са уморени от тази война - и започнаха да разбират, даже в Европа". Това заяви беларуският диктатор Александър Лукашенко на IV-тата Минска международна конференция за евразийска сигурност. Лукашенко е първа кукла и "опора" в международен аспект на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски лидер Владимир Путин - Още: Зеленски: Русия плюе в лицето на света, който иска край на войната (ВИДЕО)

Лукашенко продължи точно в стил и тон, изгоден на Путин: "Никакъв Запад няма да възстанови Украйна. Украинците трябва да разберат, че ние, руснаците и те ще трябва да възстановят Украйна и да направим всичко възможно да забравим това (войната).

Беларуският диктатор настоя, точно както Путин сега, в последно време и точно както руският диктатор настояваше буквално преди да нападне Украйна: "Още веднъж подчертавам - ние, руснаците и беларусите, не планираме да нападаме никого и да воюваме с някого. Нашият принципен подход е диалог и сътрудничество" - ОщеМелания Тръмп събира Русия и Украйна в Белия дом. И Песков, и Зеленски искат гаранции за сигурност (ВИДЕО)

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Александър Лукашенко Лукашенко План Маршал война Украйна мир Украйна възстановяване Украйна
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес