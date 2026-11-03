Посланието на Люис Хамилтън, което вдъхнови новия шампион във Формула 1

Преди дни Кими Антонели официално бе коронован за най-младия шампион в историята на Формула 1. Италианецът подобри рекорда на Себастиан Фетел от 2010 година - 23 години и 134 дни, и триумфира на възраст 20 години и 68 дни след невероятен сезон, в който до момента записа девет победи в състезания и 16 подиума. Третото място на Гран при на Мексико беше достатъчно, за да запечата историческата му титла, и след като замени великия Люис Хамилтън в Мерцедес редом през миналата година, изглеждаше подходящо той да последва стъпките на своя предшественик.

Хамилтън оставил специално послание към Кими Антонели, преди да напусне Мерцедес

Хамилтън спечели шест от седемте си шампионски титли във Формула 1 през 12-те си сезона с Мерцедес, преди да се присъедини към Ферари, затвърждавайки мястото си като безспорно най-великия пилот в историята на спорта. Последният сезон на британеца със "сребърните стрели" беше безспорно тъжен, а осъзнаването, че след Гран при на Италия той повече няма да прекарва време в стаята си в европейския моторхоум на отбора, предизвика много емоции.

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Според Стивън Лорд - един от най-близките колеги на Хамилтън в Бракли, той бил развълнуван от раздялата и решил да остави "специално" ръчно написано послание за Антонели на стената в стаята на Мерцедес. При гостуването си в "Beyond The Grid" Лорд разказа: "Влязох в стаята и на стената видях доста дълго, написано на ръка съобщение. Беше бележка до Кими, в която по същество му пожела добре дошъл в новата му стая и му пожела късмет, като бе написал наистина хубави неща за отбора и как "ако се грижиш за тях, те ще се грижат за теб, защото са страхотен отбор."

Елегантното послание на Хамилтън към Антонели показва колко високо е оценявал 20-годишния пилот, преди той да го наследи в Мерцедес. Когато размишляваше върху емоционално изтощителния си дебютен сезон във Формула 1 през 2025 година, Антонели говори за чувствата си, когато прочел писмото, и колко много е значило за него, че Хамилтън е отделил време да го напише.

"Това говори много за това какъв човек е Люис. Мисля, че успях да видя много от човешката страна на Люис, а не само пилота. Когато прочетох съобщението, сърцето ми се изпълни с радост, че получавам такова съобщение от такава личност в спорта. Той е постигнал толкова много и все още е там, дава всичко от себе си, и е един от най-добрите в историята. Да получа такова съобщение е невероятно, а разбира се, в него имаше и някои съвети, които използвам като мотивация да изляза на пистата и да дам най-доброто от себе си, защото това не се случва всеки ден. Всеки ден, когато съм в стаята, всеки път, когато влизам в стаята, виждам посланието и то ми служи като наистина добро напомняне", призна си младият италианец.

Хамилтън за титлата на Антонели: Един от най-важните моменти в годината ми

Оттогава Антонели и Хамилтън изпитват невероятно взаимно уважение един към друг, като последният го поздрави за спечелването на титлата във Формула 1 след Гран при на Мексико. Седемкратният шампион написа в социалните си мрежи: "Нека започна с огромни поздравления към новия шампион, Кими Антонели. Да наблюдавам пътя ти отблизо и да бъда там, за да празнувам с теб, беше един от най-важните моменти в годината ми, Толкова заслужено и рекорд, който ще остане дълго време. Беше страхотно да видя екипа ти в Мерцедес да празнува с теб. Наслади се на този момент, дръж семейството си близо до себе си, запази страстта и енергията си."

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