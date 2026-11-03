Зеленски: Нямам желание да слушам историческите лекции на Путин по телефона

Президентът Володимир Зеленски не вижда смисъл от телефонен разговор с диктатора Владимир Путин, защото иска не исторически лекции, а реални стъпки за мир.

"Телефонният разговор ще бъде много официален, сух разговор, по време на който отново ще изслушам историческа лекция от лидера на Руската федерация, вместо да обсъждаме реални стъпки за истинско прекратяване на войната. Трябва не просто да си говорим за това; трябва да седнем, да преговаряме и да докажем защо тази страна греши, защото те са агресорът. Ако искаме да сложим край на войната, тогава трябва да се срещнем и да направим първата стъпка – прекратяване на огъня", каза Зеленски на съвместна пресконференция с германския канцлер Фридрих Мерц днес.

Първата стъпка – прекратяване на огъня – може да бъде постигната без срещи, добави президентът.

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Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI