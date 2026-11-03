Съотборникът на новия шампион във Формула 1 останал съкрушен от загубената титла

Мерцедес отпразнува триумфа на Кими Антонели във Формула 1, но не всички в гаража преливаха от радост. 20-годишният пилот стана най-младият шампион в историята едва във втория си сезон и напълно засенчи опитния си съотборник Джордж Ръсел през настоящата кампания. След като паркира колата си в края на Гран При на Мексико, Ръсел беше забелязан да поздравява Антонели за спечелването на титлата, но впоследствие не се появи пред медиите.

Тото Волф разкри трудностите за Джордж Ръсел

Ден по-късно от Мерцедес потвърдиха, че Джордж Ръсел е предпочел да не се яви на медийните изяви след състезанието в Мексико, тъй като е бил разстроен от триумфа на Кими Антонели. Британецът беше смятан за фаворит преди началото на кампанията. Това доведе до глоба от 5 000 евро за отбора, чийто шеф Тото Волф потвърди, че отсъствието на Ръсел се дължи на съкрушителния характер на края на борбата му за титлата. Волф разкри: "Видях Джордж след състезанието на везните на ФИА и очевидно той е разстроен от ситуацията. Беше чудесна проява на спортен дух да отиде да види Кими. Познавам Джордж от много дълго време. Той преживява труден момент, но той също беше отговорен за привличането на този млад мъж в отбора. За всеки пилот това е катастрофален момент."

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"Състезанието в Мексико отразяваше сезона му"

Ръсел стартира от втора позиция на стартовата решетка в Мексико, но загуби няколко места още в първата обиколка поради проблем с двигателния агрегат. Състезанието му се обърка още повече, когато му беше наложено наказание от 5 секунди за сблъсък с Исак Хаджар в същата обиколка, и в крайна сметка той завърши на шесто място. Мерцедес пое вината за проблема с двигателя, който го забави при влизането в първия завой.

"Състезанието донякъде отразяваше неговия сезон", каза Волф. "Това беше състезание, което той трябваше да спечели. Имахме темпото в колата. И го подведохме още на първата права. Доставката на енергия не е такава, каквато смятахме, че трябва да бъде. И затова в момента напълно го подкрепям. Бил съм в ситуации, в които е много, много трудно да се справиш. Така че фактът, че той не се яви пред медиите или напусна пистата, е напълно разбираем. Всъщност би ме изненадало, ако беше останал."

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