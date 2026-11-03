Учат се да не ядат: Руснаците купуват все по-малко храна

Руските потребители все повече спестяват от хранителни стоки, намалявайки броя на посещенията в магазина и избирайки най-евтините артикули. Според „Комерсант“, позовавайки се на данни на Focus Technologies, трафикът към средно- и голямоформатни хранителни магазини (супермаркети и хипермаркети) в Русия е намалял с 2-7% на годишна база от януари до септември 2026 г. Хипермаркетите са регистрирали най-силно изразен спад - с 10,4% на годишна база.

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Загуба на клиенти

Традиционните търговци на дребно са загубили 7% от клиентите си, специализираните хранителни магазини са загубили 2,5%, а супермаркетите са загубили 1,2%. Тази негативна тенденция е свързана с общо забавяне на потребителската активност и промени в поведението при покупки, обяснява Михаил Василиев, ръководител на отдела за изследвания и консултации във Focus Technologies: потребителите все повече се опитват да планират разходите си рационално и да бъдат по-внимателни какво купуват в пазарските си колички.

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Снимка: Pixabay

Руснаците спестяват

Руснаците спестяват, тъй като инфлацията на храните се ускорява, като цените на основните хранителни продукти се покачват с двуцифрени темпове. Според AB-Center, до края на октомври картофите и лукът на дребно са се увеличили в цената с 23% на годишна база, цвеклото с 20%, зелето и яйцата с 19%, елдата със 17%, пилешкото месо с 16%, захарта с 15%, а говеждото месо с 14%. Цените на хляба са се увеличили с 10%, а на морковите с 11%.

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Според Chek Index общият брой транзакции за покупка на хранителни стоки в Русия от януари до октомври 2026 г. е намалял с 2% на годишна база. Това принуждава търговците на дребно да преразгледат плановете си: те намаляват продуктовата си гама и се въздържат от откриване на нови магазини. През първата половина на тази година търговските вериги са отворили най-малкия брой нови магазини от 2011 г. насам. Общата им площ е 430 квадратни метра, наполовина на тази за същия период на 2025 г.

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