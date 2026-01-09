Мелони последва Макрон - предложи възстановяване на диалога с Путин

Европа трябва да поднови диалога с Русия, заяви италианският премиер Джорджа Мелони по време на традиционната си новогодишна пресконференция. Тя все пак добави, че е твърде рано да се обсъжда приемането на Москва обратно в Групата на осемте (Г-8). Мелони каза, че е съгласна с френския президент Еманюел Макрон, който наскоро призова европейците да възобновят разговорите с Руската федерация, докато продължават усилията за прекратяване на войната в Украйна.

"Мисля, че Макрон е прав за това. Смятам, че е дошло времето Европа също да разговаря с Русия. Защото ако Европа реши да участва в тази фаза на преговорите, като разговаря само с една от двете страни, се опасявам, че в крайна сметка положителният принос, който може да даде, ще бъде ограничен", заяви италианският министър-председател.

Italy's Meloni:



The moment has arrived when Europe should speak with Russia.



But if we reopen dialogue in a scattered manner, we would be doing a favor to Putin.



This is the last thing I want. pic.twitter.com/PvfhR7pzZQ — Clash Report (@clashreport) January 9, 2026

Преговорите за прекратяване на войната, подпалена от диктатора Владимир Путин, се ускориха от ноември насам. Москва обаче все още не е дала знак, че е готова да направи отстъпки от максималистичните си искания, след като Киев настоя за промени в предложението на САЩ, първоначално подкрепящо основните желания на Русия. Москва също така не е дала публично индикации, че ще приеме мирно споразумение с гаранциите за сигурност, предвидени от съюзниците на Украйна, включително разполагането на западни войски далеч от фронтовата линия, но все пак на украинска земя.

Мелони предложи ЕС да назначи пратеник при Путин

Мелони заяви, че Европейският съюз трябва да назначи пратеник, който да се занимава директно с руския диктатор Владимир Путин и така да се избегне объркване.

„Ако допуснем грешката да решим, от една страна, да подновим диалога с Русия, а от друга, да действаме по неорганизиран начин, ще направим услуга на Путин. Имаме този проблем от самото начало. Твърде много гласове, твърде много формати“, добави Мелони, цитирана от Reuters.

Русия пак в Г-8? Все още не, смята Мелони

Сред предложенията, направени от Съединените щати в рамката за мир през ноември, беше Русия да бъде приета отново в клуба на богатите нации Г-7, възстановявайки вече несъществуващата Г-8. Мелони заяви, че е „абсолютно преждевременно“ да се говори за приемането на Русия обратно в Г-7.

Тя също така повтори, че Италия няма намерение да изпраща войски в Украйна, за да помогне за гарантирането на мирно споразумение.

Миналия месец Франция и Великобритания подписаха декларация за намерение за бъдещо разполагане на многонационални сили в Украйна, след като бъде постигнато примирие. Детайлите се доизясняват, като е ясно, че и Турция ще участва с гаранции за сигурност по море: Франция, Великобритания и миротворците в Украйна: Тънки сметки държат Путин "на тъмно".