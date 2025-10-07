Войната в Украйна:

Мерц: В Германия няма място за антисемитизъм

Германският канцлер Фридрих Мерц в телефонен разговор с израелския президент Ицхак Херцог изрази съболезнования и солидарност във връзка с втората годишнина от нападението на "Хамас" срещу еврейска територия, предаде БГНЕС. „Канцлерът подчерта, че в Германия не може да има място за антисемитизъм. Той увери, че германското правителство ще направи всичко по силите си, за да гарантира, че евреите могат да живеят в Германия в безопасност“, обяви правителтвеният говорител Щефан Корнелиус.

Според говорителя канцлерът Мерц е подчертал, че Германия ще защитава съществуването и сигурността на Израел. Това, отбеляза канцлерът, „е, както и преди, същността на германо-израелските отношения и израз на трайната историческа отговорност (на Германия)“. Мерц също изрази надежда, че „в следващите дни“ ще бъде възможно да се освободят останалите заложници на "Хамас" и да се постигне прекратяване на огъня в ивицата Газа. 

Говорител на кабинета съобщи също, че канцлерът се е срещнал в понеделник с Йозеф Шустер, ръководител на Централния съвет на евреите в Германия. Те „обсъдиха мерки за борба с антисемитизма и сигурността на евреите в Германия“.

