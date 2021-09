Меркел и вълнуващото й преживяване с папагалите (СНИМКА)

Няколко папагала от рода австралийски дъгови лорикети буквално кацнаха върху канцлера, опитвайки се да похапнат от храната, която тя държеше в ръцете си. От управата на парка разказаха, че специално подбраното за птиците меню се състояло от зърнени храни, прашец от сушени цветя, плодова захар и вода.

На кадрите, разпространени от световните агенции, се вижда как Меркел искрено се радва на папагалите до момента, в който един от тях започва да кълве ръцете й. Според свидетели на случката преживяването е било доста болезнено.

Angela Merkel makes some new friends at Marlow Bird Park in Germany (AP) pic.twitter.com/YMsqwKRuNX