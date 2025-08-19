Половината от жените, които избират клиниката за майчино и детско здраве, са с рискова бременност

Летен бум на новородени отчитат в родилното отделение на единствената по рода си клиника за майчино и детско здраве ,Мама и Аз’. Само от 1 юни до 15 август са проплакали 61 новородени. От тях момчетата са 31, а момичетата – 30. От началото на годината досега са се родили 176 бебета, а от създаването на клиниката тяхната бройка вече е 588.

Расте броят на рисковите бременности, които се проследяват в клиниката, сочи анализът на данните в родилното отделение. От 562 раждания от отварянето на ,Мама и Аз’, 274 са случаите на рискова бременност. Най-голям е броят на преждевременните раждания – 60 случая. След тях се нареждат бременностите, настъпили след инвитро процедури - 44 случая, с прееклампсии – 23, с екстрагенитални заболявания и състояния, усложняващи бременността – 43 случая, с гинекологични заболявания - 16 случая, с патология на плацентата – 11 случая, с фетален дистрес синдром (ФДС) - 11 случая, с гестационен диабет - 14 случая, с тромбофилия - 12 случая. Многоплодните бременност са 24, в това чисто две триплодни.

„С гордост мога да кажа, че все повече бъдещи родители избират ,Мама и Аз’. Основната причина е висококвалифицираният екип от специалисти, които гарантират качество на здравните грижи и сигурност за бременните и новородените. Нашите програми за проследяване на бременността (скрининги във всеки триместър), родилна помощ и възможности за неонатологична грижа предоставят специализирана, професионална медицинска грижа и денонощна интензивна, спешна и неотложна помощ с най-високото – трето – ниво на компетентност. Всички възможности за най-съвременна профилактика, превенция и лечение, технологии и специалисти са на разположение на малките пациенти и техните родители – образна диагностика, клинично-лабораторни, имунологични и генетични изследвания, проследяване за луксации от детски ортопеди и травматолози в специално оборудвани приемни педиатрични кабинети“, споделя доц. д-р Йордан Попов, началник на клиниката по акушерство и гинекология.

Бъдещите родители са привлечени и от уютната обстановка в клиниката, максимално близка до домашната, с подкрепата на техен близък и дискретно наблюдение от страна на екипа, както и че е осигурено всичко необходимо за майката и новороденото – от памперси и пелени до вкусна храна всеки ден.