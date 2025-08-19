Пеевски поиска от Киселова спешно заседание заради водната криза

ДПС "Ново начало" изиска от председателя на Народното събрание Наталия Киселова да свика незабавно заседание на парламентарната комисия по околната среда и водите, за изработване и приемане на решение на Народното събрание за незабавно, ефективно и категорично разрешаване на системната криза с водите на Република България. Това обяви в традиционно прессъобщение в 7:30 часа сутринта партията на Делян Пеевски.

"Равносметката сочи, че днес най-ценният ресурс - водите се управляват от четири министерства, няколко второстепенни разпоредители, общини и търговски дружества, които си прехвърлят топката и това е една от причините резултатът да бъде това, че в България критична маса хора нямат безпрепятствено достъп до питейна вода", пише още в прессъобщението.

Какви трябва да са действията за преодоляване на водната криза според Пеевски и партията му:

сондажи,

проби за годност

нови водоизточници

почистване на водоизточници и довеждащи водопроводи до населените места

подмяна, ремонт и изграждане на цялата ВИК мрежа и системите за напояване на земеделските земи и индустриални нужди

За да може тези мерки да бъдат предприети, според ДПС "Ново начало" трябва национален борд по водите, в който да влизат представители на всички институции и ведомства, свързани с управлението на водните ресурси. Защо? С такъв борд можело "да се гарантира и финансовото обезпечаване на всички проекти чрез републикански бюджет, европейско финансиране и привличане на капитал от ББР".

