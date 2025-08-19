"Линейката нямаше реанимационно оборудване: Разказ на очевидец на трагедията с дете в Несебър

Борбата за живота на 8-годишното дете, което загина при инцидент с парашут на плаж в Несебър, е продължила над един час. Първата линейка дойде след 20 минути, но не беше нямаше реанимационно оборудване. След това беше късно. Това разказа свидетел на трагедията в ефира на Нова телевизия. По думите му видимо детето е било с доста голяма синина по десния крак, както и по дясната ръка. Не е имало видими травми по главата.

Какви са версиите за инцидента?

Представител на концесионера на плажа обясни, че те контролират фирмата, предлагаща фаталната атракция. Тя е имала всички необходими разрешителни за дейност.

По негово мнение вероятно трябва да има ограничение на възрастта за подобни атракции. Контролът за това обаче трябва да се осъществява от Морска администрация.

Сред първоначалните версии, които се коментираха, е за скъсано въже или разкопчаване на предпазен колан. "Техническите експертизи ще бъдат направени от компетентните органи", заяви Иван Георгиев, началник на водноспасителната дейност на плажа.

"По наши справки това е първият подобен инцидент на територията на България, а в Европа може би 1-2 подобни инцидента има – в Гърция и Черна гора", каза Георгиев.

Припомняме, че инцидентът стана на Южния плаж в Несебър минути след 13:00 часа в понеделник. Момченцето, което било на парашута заедно с майка си, паднало във водата от около 40 метра височина. Веднага било извадено от хората, управляващи лодката. Те го реанимирали и първоначално детето било контактно, но малко по-късно издъхнало.

Тримата служители са задържани за срок от 24 часа, за да бъдат разпитани. Случаят е поет от окръжната прокуратура. В ранния следобед днес се очаква становище.