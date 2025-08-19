"Лятото било свършило": Проф. Георги Рачев разкри какво ще е времето до края на август

Лятото било свършило. Свършило е за тези, които разбират лятото като 35 – 40 градуса. Да, няма да стигнем тези температури, но лятото си продължава с вихрена скорост. Това, че от време на време ще вали, също си е част от лятото, особено за втората половина на август. То и вчера трябваше да вали. Да, ама не. В петък късно следобед също се очаква да вали. Ще са пак летни валежи с петнист характер. Температурите също ще се понижат, ще има ветрец. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

ОЩЕ: Значителни валежи, градушки и гръмотевици: Жълт код в 11 области на страната

"По планините времето ще е шарено. Но по морето няма какво да се коментира – слънце, хубаво време, топла вода", коментира професорът.

Времето днес

Жълт код за заначителни валежи, придружени с гръмотевици, е обявен в няколко области на страната за вторник (19 август). Той важи за части от Благоевград, Софийска област, Ловеч, Пловдив, Пазарджик, Смолян, Габрово, Стара Загора, Сливен, Шумен и Търговище. Има възможност за локални наводнения. Възможно е да се наложи прекъсване на дейности на открито, затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг.

ОЩЕ: Прогноза за времето - 19 август 2025 г. (вторник)

Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София – около 25 градуса