Шофьорът на автобуса, в който се вряза кола, трябвало скоро да се пенсионира: Разказ през сълзи на сина му

Когато отидох в болницата, баща ми беше контактен. Имаше счупена ръка, дишаше трудно. Катастрофата е много голяма и тежка. Лекарите му направиха всички необходими изследвания. Направен му е дренаж на белия дроб, защото имало много кръв. На втория ден се влоши. В момента е в изкуствена кома и е интубиран. Дано лекарите успеят да го спасят и да ни го върнат. Това разказа през сълзи синът на шофьора на автобус на градския транспорт, който пострада при тежката катастрофа в София, при която кола се вряза в превозното средство.

ОЩЕ: Можеше ли да бъде избегната тежката катастрофа със загинал в София? Говорят експерти

"Баща ми цял живот е шофьор. Бил е шофьор в чужбина. Живееше в Германия. На 66 години е. На 25 август има рожден ден. Беше подал документи да се пенсионира", сподели още той.

Мъжът се обърна и към младите и неопитни шофьори. „Искам да кажа на младите шофьори, че за тях е една минута адреналин, а за нас е адреналин за цял живот. Дъщеря ми е на 10 години и не сме й казали, защото ще изпадне в шок“, сподели той.

ОЩЕ: След тежката катастрофа в София: Автошколите под прицел и купуват ли се шофьорски книжки

Според него, ако държавата и полицията си вършат работата, тези инциденти са предотвратими. „За последните 10 години не са ме спирали толкова много, колкото този млад шофьор за 2 седмици“, каза синът на шофьора.