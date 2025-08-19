Живеем в рая. В рая на райския газ

Надрусаните копелдаци, които убиват хора по столичните булеварди и не само по тях, се превръщат в ежедневие. Други пък вадят ножове на доктори и бият учителки, също най-често под влиянието на разни размътващи ума вещества. Уж нормални български деца се млатят като чикагски улични бандити и в повечето случаи също са най-малкото напушени, което по някаква причина вече не се брои за дрогиране.

Всичко това тече като някакъв филм на ужасите. Даже не филм, а направо си живеем в едно такова филмотечно кино за нонстоп хорър, който просто си го гледаме.

Живеем си в рая, да.

Но в рая на райския газ. И на други райски субстанции. Без тях животът би бил скучен, а новините - монотонна серия от "този каза, онзи рече".

Нека да ги поразгледаме тези новини. Хванати хиляди килограми дрога. Кога на влизане, кога на излизане. По-често на влизане, естествено. Но по тази тема няма да разсъждаваме, защото ще се окаже, че потребителската кошница на българина изобщо не е онази, дето я дават по телевизията.

Потреблението на наркотици у нас расте главоломно и тенденцията си остава възходяща повече от десетилетие. Какво е направила държавата към момента, за да спре разпространението на наркотици? Има ли адекватна политика, включваща мерки за опазване на населението от този бич на цивилизацията? Или има само празни приказки, защото наркобизнесът си върви също като кервана, по който кучетата си лаят.

Само че в случая кучетата дори не смеят да джафнат, защото този пазар по неофициални данни прави обеми почти като енергийния. Тоест, едни батковци не могат да насмогнат с печалбите. За сметка на хиляди увредени деца, загинали невинни хора, попиляни от дрогата съдби на цели семейства.

Още: Хванаха хероин за 70 милиона лева на пристанище Бургас

Хиляди пакети с наркотици се залавят, включително флакони и бутилки с райски газ. Осъдени наркобосове - нула. Как мислите, на какво се дължи това? Има само два варианта. Едно: Органите са некадърни да хванат босовете. Две: Кадърни са, но не им е позволено, защото чорапът ще се разплете нагоре по вертикала и ще се стигне до тези, които не се пипат.

Ето за това трябва да мислим, когато гледаме новини за дрогирани шофьори-убийци. Имали са възможност да се надрусат, защото стоката си я има и очевидно всеки малоумник може да си я купи.

Не личи на органите, призвани да вкарват наркодилърите в затвора, да им пука от тази цялата работа. Явно и на политиците не им пука особено, защото е публична тайна, че част от тях също не могат без специфични субстанции, усилващи концентрацията.

Ами да, управлението на държавата си изисква концентрация. Най-вече върху това дали ще оставне тук някакво население, което евентуално да бъде управлявано занапред.

Автор: Евелина Гечева