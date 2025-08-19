Путин загуби войната. Започна да я губи още когато руските танкове затънаха в прочутата Распутица

Думите от заглавието са на Асен Агов - той ги изрече в сутрешния блок на bTV. Според него, Владимир Путин е на ръба на катастрофата - защото е дал безпрецедентни жертви, похарчил е дори Руския сребърен фонд за война, а гаранции за сигурност за Украйна сега ще има т.е. целта на руския диктатор за неразширение на НАТО се провали, Швеция и Финландия също са пример за този неуспех на Кремъл.

Журналистът Константин Вълков обаче не се съгласи с Агов, че Путин е загубил окончателно - според него в Аляска Тръмп е дал сигнал, че ще позволи най-сериозният отбранителен щит на Украйна да бъде предаден на Русия. Ако това се случи, измести се линията с 80 километра от сегашния фронт, Украйна ще се защитава много трудно, подчерта Вълков. Той определи за абсурдни действията на Тръмп в Аляска. Според Вълков, Русия губи, но не е изгубила.

