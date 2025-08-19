Срещите на Тръмп със Зеленски и лидерите на ЕС:

Путин загуби войната. Започна да я губи още когато руските танкове затънаха в прочутата Распутица

19 август 2025, 08:15 часа 253 прочитания 0 коментара
Путин загуби войната. Започна да я губи още когато руските танкове затънаха в прочутата Распутица

Думите от заглавието са на Асен Агов - той ги изрече в сутрешния блок на bTV. Според него, Владимир Путин е на ръба на катастрофата - защото е дал безпрецедентни жертви, похарчил е дори Руския сребърен фонд за война, а гаранции за сигурност за Украйна сега ще има т.е. целта на руския диктатор за неразширение на НАТО се провали, Швеция и Финландия също са пример за този неуспех на Кремъл.

Журналистът Константин Вълков обаче не се съгласи с Агов, че Путин е загубил окончателно - според него в Аляска Тръмп е дал сигнал, че ще позволи най-сериозният отбранителен щит на Украйна да бъде предаден на Русия. Ако това се случи, измести се линията с 80 километра от сегашния фронт, Украйна ще се защитава много трудно, подчерта Вълков. Той определи за абсурдни действията на Тръмп в Аляска. Според Вълков, Русия губи, но не е изгубила.

Още: Новият световен ред, който Путин иска да изгради

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Асен Агов цитати война Украйна
Още от Цитати
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес