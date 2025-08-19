"Бурята отмина": Зам.-министър увери, че държавата е арбитър, а не бухалка за търговците

"Надявам се бурята вече да е отминала. Българският бизнес, национален интерес и граждани ще бъдат защитени. С последните изменения в Закона за въвеждане на еврото, държавата утвърди своята позиция като арбитър за внедряването на новата европейска валута у нас". Това заяви пред БНТ Дончо Барбалов, заместник-министър на икономиката и индустрията. Още: Търговците не стоят отгоре и не мачкат, промоциите ще изчезнат: Експерт алармира за проблеми от нов закон

Въвеждането на еврото не е ахилесова пета7

Той обясни, че няма да има санкции за бизнеса и за търговските обекти, които все още не са въвели двойното обозначаване на цените. От Комисия за защита на потребителите бе въведено изискването търговците да показват всеки ден цените на определени стоки, за да може държавата по-лесно да контролира процесите за цените на храните, поясни Дончо Барбалов.

Той увери, че държавата с регулаторите ще предотврати нарушаването на закона, но няма да прекалява с правомощията си относно цените на храните в магазините. В момента се намираме в така наречената златна среда и рисковете не са толкова големи, добави Барбалов. Той увери, че няма ахилесова пета относно приемане на еврото. Основният проблем при въвеждане на еврото е, че 30 години живеем в условията на валутен борд, посочи Барбалов. Той допълни, че с въвеждането на еврото ще се разширяват възможностите пред България.

"Властта в момента реагира премерено и разумно, като от началото на септември започват среща с хората лице в лице в 193 града. Властта и регулатори ще се срещаме с хората, за да може лице в лице да обсъдим проблемите. Срещата човек-човек е най-добрият начин за решаване на проблемите и разрешаване проблемите на обществото", категоричен бе Дончо Барбалов.

