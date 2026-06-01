Русия ударно опитва да повлияе на парламентарните избори в Армения, които ще се проведат на 7 юни (неделя). Това са първите редовно насрочени парламентарни избори в страната от 2017 година насам, след като вотовете през 2018 година и 2021 година бяха предсрочни. Изборите са ключови за Кремъл, защото режимът на руския диктатор Владимир Путин вече сериозно рискува да изпусне отколешна своя сфера на влияние и то пак в полза на "омразния колективен Запад".

Според Ateo Breaking, Мика Бадалян, активист, свързан с финансираната от Русия фондация "Евразия", предлага безплатни полети от Москва до Ереван на 4 юни - само дни преди гласуването. Това умилително напомня на "българската традиция" по избори да има екскурзии с автобуси. Припомняме, че Reuters съобщи по-рано, че в Кремъл са обсъждали възможността да доведат до 100 000 души в Армения в опит да повлияят на резултата от изборите.

According to Ateo Breaking, Mika Badalyan, an activist linked to the… pic.twitter.com/m69rl9nW9Y — NEXTA (@nexta_tv) June 1, 2026

За Русия това е от ключово значение, защото едно от последните големи проучвания на настроенията в Армения сочат, че сегашният премиер Никол Пашинян и неговата партия "Граждански договор" са на път да спечелят конституционно мнозинство. Именно Пашинян почна да обръща курса на Армения, след като руските миротворци не направиха нищо в еднодневната война с Азербайджан, при която азерите окончателно овладяха Нагорни Карабах. Опозицията, съставена от проруски сили и националистически блокове (като "Силна Армения"), обаче продължава да се бори по всякакъв начин.

Междувременно, от 2 юниРосселхознадзор забрани вноса на почти всички видове риба и рибни продукти от Армения. Ограниченията засягат почти всички арменски производители, с изключение на две компании, които са преминали проверки.

През последните седмици Русия ограничи и вноса на цветя, зеленчуци, билки, ягоди, а преди това и на арменска ракия, вино и минерална вода "Джермук". Причината изглежда е декларираният от Армения курс към европейска интеграция и усилията ѝ да се дистанцира от Русия.

В същото време Путин поздрави Никол Пашинян за рождения му ден днес (51 години) и заяви, че отношенията между двете страни остават "приятелски"