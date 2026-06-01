Кабинетът "Радев":

По стара българска рецепта: Русия действа ударно да купи изборите в Армения

01 юни 2026, 16:23 часа 575 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty
По стара българска рецепта: Русия действа ударно да купи изборите в Армения

Русия ударно опитва да повлияе на парламентарните избори в Армения, които ще се проведат на 7 юни (неделя). Това са първите редовно насрочени парламентарни избори в страната от 2017 година насам, след като вотовете през 2018 година и 2021 година бяха предсрочни. Изборите са ключови за Кремъл, защото режимът на руския диктатор Владимир Путин вече сериозно рискува да изпусне отколешна своя сфера на влияние и то пак в полза на "омразния колективен Запад".

Още: Седмица преди вота в Армения: Пашинян убедително води, в Русия са бесни, отказват даже коняк

Според Ateo Breaking, Мика Бадалян, активист, свързан с финансираната от Русия фондация "Евразия", предлага безплатни полети от Москва до Ереван на 4 юни - само дни преди гласуването. Това умилително напомня на "българската традиция" по избори да има екскурзии с автобуси. Припомняме, че Reuters съобщи по-рано, че в Кремъл са обсъждали възможността да доведат до 100 000 души в Армения в опит да повлияят на резултата от изборите.

За Русия това е от ключово значение, защото едно от последните големи проучвания на настроенията в Армения сочат, че сегашният премиер Никол Пашинян и неговата партия "Граждански договор" са на път да спечелят конституционно мнозинство. Именно Пашинян почна да обръща курса на Армения, след като руските миротворци не направиха нищо в еднодневната война с Азербайджан, при която азерите окончателно овладяха Нагорни Карабах. Опозицията, съставена от проруски сили и националистически блокове (като "Силна Армения"), обаче продължава да се бори по всякакъв начин.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Междувременно, от 2 юниРосселхознадзор забрани вноса на почти всички видове риба и рибни продукти от Армения. Ограниченията засягат почти всички арменски производители, с изключение на две компании, които са преминали проверки.

През последните седмици Русия ограничи и вноса на цветя, зеленчуци, билки, ягоди, а преди това и на арменска ракия, вино и минерална вода "Джермук". Причината изглежда е декларираният от Армения курс към европейска интеграция и усилията ѝ да се дистанцира от Русия.

В същото време Путин поздрави Никол Пашинян за рождения му ден днес (51 години) и заяви, че отношенията между двете страни остават "приятелски" - Още: След като го заплаши с украински сценарий, Путин честити рождения ден на арменския премиер с думата "приятел"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Армения Русия арменци арменски парламентарни избори
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес