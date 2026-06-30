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Мигрантите във Великобритания ще връщат на държавата по 10 000 паунда

30 юни 2026, 11:24 часа 369 прочитания 0 коментара
Снимка: Istock
Мигрантите във Великобритания ще връщат на държавата по 10 000 паунда

Хората, получили убежище във Великобритания, ще трябва да върнат на държавата около 10 000 паунда от направените за тях разходи за настаняване и издръжка, след като започнат да печелят пари. Такава мярка обяви британското правителство, съобщи ВВС.

Властите ще искат от пълнолетните, които разполагат с достатъчно средства, да изплащат сумата с течение на времето съгласно новите правила, включени в предстоящия законопроект за имиграция и убежище, който ще бъде внесен в парламента днес. Той ще се прилага за търсещите убежище, които имат право да работят в Обединеното кралство, и трябва да им бъдат изплатени сумите, преди да могат да получат право да се установят на Острова за постоянно.

Строги нови правила

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Британският вътрешен министър Шабана Махмуд заяви, че промените ще покажат, че "издръжката за убежище е право, но е и отговорност". Тя добави, че "след като хората могат да допринесат и да се отплатят за щедростта на британския народ, се очаква те да го направят".

Източник: Getty Images

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Според новите правила мигрантите, които работят и печелят в определени рамки, ще трябва да върнат фиксирана сума, която се очаква да бъде 10 000 паунда. Министерството на вътрешните работи не е определило колко ще трябва да печелят, преди да започнат да правят месечни вноски.

Министърът на вътрешните работи ще има правомощието да коригира таксата и праговете за погасяване в бъдеще, за да гарантира, че "те са справедливи за данъкоплатците и няма да принудят никой мигрант да се изправи пред нищета".

Хората, чиито искания са били отхвърлени, също ще трябва да възстановят разходите, ако доходите им съответстват на правителствения праг.

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По данни на Министерството на вътрешните работи около 4 милиарда паунда от парите на данъкоплатците са били изразходвани за подкрепа на търсещите убежище миналата година.

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Великобритания мигранти
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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