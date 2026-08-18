Не е Баркола: Ливърпул се разбра с друза звезда на ПСЖ

Ръководството на Ливърпул прави последни опити да подсили отбора на Андони Ираола. До момента трима нови пристигнаха на "Анфийлд" - Роналд Араухо, Виктор Муньос и Жереми Жаке. Основната цел на мърсисайдци обаче остава крилото на Пари Сен Жермен - Брадли Баркола. По-рано този месец стана ясно, че 23-годишният французин е дал зелена светлина по отношение на личните условия с Ливърпул, въпреки че "червените" все още не са отговорили на обявената цена на ПСЖ от 145 милиона евро.

Ливърпул може да изпусне Баркола, но не и другата си цел от ПСЖ

От Ливърпул платиха рекордната за клуба сума от 150 милиона евро, за да привлекат Александър Исак миналото лято, и изглежда, че все още не са склонни да повторят този разход за друг играч. Баркола обаче не беше включен в състава на ПСЖ за мача за Суперкупата на Франция в неделя вечер, а треньорът Луис Енрике отказа да коментира, когато беше попитан за ситуацията с французина. Той каза на репортерите, че ще говори за трансферния прозорец, когато той приключи, преди да напусне залата.

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Важно е да се отбележи, че и другото крило на ПСЖ Ибрахим Мбайе, чието име също се свързва с трансфер в Ливърпул, също не беше включен в състава. И двамата играчи бяха посочени като неизползвани резерви по време на победата в сряда в Суперкупата на УЕФА срещу Астън Вила, което прави отсъствието им, както и липсата на обяснение от страна на Енрике, още по-забележително. Сега, според Фабрис Хокинс от RMC Sport, Ливърпул е постигнал споразумение с Мбайе и е договорил финансовите условия на петгодишен договор с 18-годишния сенегалски национал.

Хокинс добавя, че Мбайе е решил да се присъедини към Ливърпул и не желае да обръща внимание на интереса от страна на Байер Леверкузен. 18-годишният ас е един от най-големите млади таланти на ПСЖ и през миналия сезон записа 29 мача във всички турнири, отбелязвайки три гола. Но тъй като Баркола, Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия и Дезире Дуе са пред него в йерархията, Мбайе се бореше за редовно игрово време.

Дори и Баркола да се присъедини към Ливърпул, ПСЖ вече финализира трансферите на Феран Торес и Мика Годс съответно от Барселона и Аякс, което създава допълнителна несигурност относно мястото на Мбайе в състава. Френското издание "L'Equipe" съобщи в петък, че Ливърпул се готви да отправи оферта от 50 милиона евро за Мбайе, като ПСЖ се надява да възстанови част от общата сума от 105 милиона евро, която е похарчила за трансферите на Торес и Годс, както и за 50-те милиона евро за атакуващия полузащитник на Монако Магнес Аклиуш.

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