Русия се оплаква от "антируските" изявления на японския премиер

Министерството на външните работи на Русия обяви днес, че е протестирало остро пред японския посланик в Москва във връзка с "антируски" изявления на министър-председателя Санае Такаичи. Изявленията са били по повод посещението на Владимир Путин на спорните Курилски острови, които Яония смята за незаконно окупирани от Русия.

Посланик Акира Муто се е явил в руското външно министерство тази сутрин, като на тръгване не е направил никакъв коментар, отбелязва Франс прес.

В четвъртък Путин посети за първи път от ачалото на управлението си архипелага, предмет на исторически спор между Москва и Токио. Русия и Япония и до момента нямат подписан мирен договор след Втората световна война, тъй като въпросът за островите остава нерешен.

Още: Спорът за Курилските острови: Путин е провокирал Япония и военно

Такаичи разкритикува визитата на Путин на Курилските острови, които Япония нарича Северните територии. "Тази визита противоречи на последователната позиция на Япония за Северните територии. Тя обижда чувствата на японския народ и е напълно неприемлива", заяви миналата седмица тя.

Скандал Токио - Москва: Япония избухна заради първото стъпване на Путин на Курилските острови (СНИМКИ)