Нивото на руската делегация е бутафорно. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски пред репортери при пристигането в турската столица Анкара. "Ще решим какви ще бъдат следващите ни стъпки след срещата с Ердоган. Трябва да разберем какъв мандат имат руските представители", каза още той, публикувайки изявлението си заедно със снимки от летището в профила си във Facebook.

Зеленски отбеляза, че Украйна се явява в Турция с делегация на най-високо държавно ниво докато Русия е изпратила делегати като от бутафория, визирайки избора на диктатора Владимир Путин да състави делегацията си само от зам.-министри.

"Имаме делегация на най-високо ниво: Министерството на външните работи, моят офис, военните, нашето разузнаване, представители на всички разузнавателни служби, за да вземем всякакви решения, които биха могли да доведат до очаквания справедлив мир", каза Зеленски.

"Нивото на руснаците все още не ми е официално известно. Но засега, от това, което виждаме, изглежда като бутафория. Ще помислим какво ще направим, какви стъпки ще предприемем, след като разговаряме с Ердоган. Ще разберем какво е равнището на руската делегация, какъв е техният мандат и дали са способни да приемат каквото и да било решения самите те. Всички знаят кой взема решенията в Русия", добави той.

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова побърза за коментира на редовния си брифинг изказването на Зеленски, обидена от епитета "бутафорно".

"За заслужили хора говори един клоун и неудачник", каза тя, като нарече самият Зеленски "бутафорен" и заяви, че той не се бил възползвал от шанса да спаси страната си още през 2022 г.

Ukraine’s delegation in Turkey reportedly includes President Zelensky, Foreign Minister Sybiiha, Chief of the General Staff Hnatov, SBU Head Malyuk, Defense Minister Umerov, and Head of the Presidential Office Yermak—a high-level presence at the talks.



