Петте огнища, които могат да подпалят Трета световна война

Глобалното напрежение нараства, а страховете от конфликт, който би могъл да унищожи планетата ни, достигнаха безпрецедентни нива. Новата 2026 година изглежда изключително нестабилна от геополитическа гледна точка, пише Daily Star.

През последната година станахме свидетели на безпрецедентни актове на саботаж в цяла Европа, демонстрации на груба сила по време на военноморски учения и локални конфликти, разпалващи се по целия свят. Дори кървавата касапница в Украйна, която започна преди четири години през февруари, не показва признаци на отшумяване.

Политолозите предупреждават, че не бива да очакваме подобрение на глобалното напрежение през 2026 г. Ето пет региона, където сблъсъците лесно биха могли да ескалират в пълномащабна глобална война. Още: САЩ завладяват Гренландия. Третата световна война ще е с роботи, дронове и концентрационни лагери под контрола на ИИ

Карибско море

Миналата година всички видове американски военни сили – военни кораби, изтребители и дори бомбардировач B-52 – бяха видими в и над Карибско море. Тази демонстрация на военна мощ отбеляза кулминацията на противопоставянето между Доналд Тръмп и венецуелския президент Николас Мадуро.

Инфантилната постъпка на американския президент официално се маскираше като операция срещу латиноамерикански наркокартели и контрабандни кораби. Бившият британски разузнавач Филип Инграм в ексклузивно интервю за The Sun заяви: „Разполагането на американски войски близо до венецуелската граница е нещо, което никога не трябваше да се прави.“ Пенсионираният офицер добави, че ситуацията в Южна Америка може да ескалира всеки момент - това вече се случи на 3 януари сутринта и сега последствията от американската операция в Каракас, с която беше заловен Николас Мадуро, тепърва се очакват.

Финският залив

Този малък залив по европейските стандарти, чиито води се споделят от Русия, Финландия и Естония, би могъл да бъде използван от Москва за дестабилизиране на международната обстановка. През 2025 г. тук бяха регистрирани няколко нашумели инцидента, включително повреда на подводни кабели, нахлуване на дронове и дори на руски изтребители в естонското въздушно пространство. Още: Германски военен историк: Сценариите за Трета световна война - Москва невинаги губи

Инграм предположи, че руският диктатор Владимир Путин ще използва тази стратегически важна зона, за да отвлече вниманието на европейците от изтощителната война в Украйна. „Тъй като руският лидер става все по-окуражен от сдържаната реакция на Европа на всяко нарушение на въздушното пространство, той почти сигурно ще организира няколко саботажни операции на целия континент през 2026 г.“, обясни той.

Един от методите на Русия за намеса в делата на НАТО е използването на така наречения "сенчест флот", твърди Инграм. Той добави, че дръзкото прелитане на руски изтребители над Финския залив и нахлуването в естонското въздушно пространство са били умишлени ходове, целящи да провокират реакция от страна на Алианса.

Острови Кинмен

Малка група острови край бреговете на Китай може да бъде завзета от Пекин като акт на агресия срещу Тайван. Кинмен има население от едва 150 000 души и те не биха могли да отблъснат мощната китайска армия, която така би проверила военните възможности на Тайван. Още: Европа е на ръба, Путин върви по пътя на войната: Предупреждения от Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

„Китай лесно би могъл да предприеме подобна стъпка, без дори да използва пълната си военна мощ“, казва Инграм. „Си би използвал архипелага като военен тренировъчен полигон и след това просто би седял и би наблюдавал как светът реагира. Да не забравяме, че Пекин счита целия Тайван за своя юрисдикция.“

Ако Си Дзинпин нахлуе на островите, това би могло да отвори вратата за директен военен отговор от Доналд Тръмп, тъй като САЩ вече са защитавали независимостта на Тайван на международната сцена.

Ормузкият проток

В Близкия изток всички погледи са насочени към Ормузкия проток. През този тесен воден път край южното крайбрежие на Иран се транспортират 20 милиона барела петрол годишно – една пета от световното потребление. Още: Урсула фон дер Лайен изненада с оценка за вероятността от Трета световна война

Експерти се опасяват, че върховният лидер на Иран Али Хаменей може да атакува жизненоважния корабен път в отговор на израелските атаки от миналата година. Инграм обяснява: „Иран досега остава относително спокоен, но само докато не се почувства заплашен от колективния Запад. След като твърде много танкери, превозващи западен петрол и газ, започнат да преминават през Ормузкия проток, Техеран ще има убедителна причина да го затвори.“

„Трябва да следим отблизо вътрешнополитическата ситуация в Иран. Веднага щом напрежението започне да расте, ще избухнат протести (това вече стана - протести има почти навсякъде в страната) и рискът от сблъсъци с Израел се появи отново, Техеран ще се окаже притиснат в ъгъла и ще иска да отвърне на удара“, добави експертът. „След като Ормузкият проток бъде затворен, това ще има сериозни последици за световната икономика.“ Още: Елена Поптодорова: Светът никога не е бил толкова близо до горещ конфликт след Втората световна война

Сеул

Изглежда, че мирът между двете Кореи през 2025 г. беше по-крехък отвсякога. Непредсказуемият деспот Ким Чен Ун продължава неуморно да демонстрира пълната мощ на военната си сила. Говори се, че егото на севернокорейския диктатор е достигнало безпрецедентни висоти след поредица от дипломатически успехи. Приятелството с Путин няма да промени амбициите му, тъй като КНДР вече е активно замесена във войната в Украйна.

„Ким Чен Ун, деспотичният лидер на Северна Корея, стана много по-уверен в диалога си с Владимир Путин. Пхенян сега активно снабдява Москва с оръжия: до 70% от всички снаряди, използвани за обстрелване на Украйна, се произвеждат там“, заключи Филип Инграм. Още: Престъпните условия по сделката Тръмп-Путин и новата световна война: Анализ

Автор: Дан Гренан

Превод: Ганчо Каменарски