"Готови сме да обсъждаме и да говорим за проблемите с безопасността в Европа – разбира се, като отчитаме първопричините за възникването им и зачитаме законните руски интереси за безопасността на Руската федерация". Това заяви руският външен министър Сергей Лавров по най-горещата световна тема – мир в Украйна.

Показателни за позицията на режима на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин обаче бяха думите на Лавров в смисъл как "другите" са виновни, че няма мир: "Всеки път щом достигнем до рамки на взаимно съгласие, тези рамки се разрушават – не от нас, а от украинците и техните "господари". Лавров говори от Ню Йорк, където е седалището на ООН, а компания му правеше унгарският външен министър Петер Сиярто, който го подкрепи в повтаряната до втръсване кремълска пропаганда как Украйна нарушавала правата на "националните малцинства". Пред Съвета за сигурност на ООН руският външен министър посочи, че подходът за "втора мирна конференция" на Украйна и Запада, този път с участието на Русия, е неприемлив и че Русия не може да изостави население, което счита за руско – а Запада "на всяка цена" подкрепя формулата за мир на Зеленски: Зеленски обяви условията за прекратяване на войната на срещата на Г-20. На мирната среща в Швейцария в средата на юни, 2024 година обаче не беше разгледана цялата формула, а само 3 части от нея, припомнете си: Споразумението от срещата на върха в Швейцария: Публикуван е пълният текст

"Russia is ready for negotiations regarding Ukraine and European security issues," said Lavrov, emphasizing that the talks should not compromise anyone's security.



