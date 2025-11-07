Износ на украински оръжия: Зеленски открива първите офиси в Берлин и Копенхаген. Следват САЩ и други страни

Украйна навлиза в нов етап от развитието на отбранителната си промишленост – от производство изключително за вътрешни нужди до контролиран износ на оръжия за приятелски държави. Сега Киев открива първите си представителства, които ще служат като витрина на украинските оръжия, в столиците на Германия и Дания. Планирано е откриването на офиси и в Съединените щати, и други страни.

Това стана ясно след среща между секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров и Олександър Камишин, съветник на Зеленски по стратегическите въпроси, като след срещата е имало брифинг с журналисти.

Украинският военен опит да стигне до всички региони по света

Германия и Дания са инвестирали най-много в развитието на украинския военно-промишлен комплекс, така че първите офиси ще отворят врати символично именно в Берлин и Копенхаген, заяви Камишин, цитиран от "Интерфакс-Украйна".

Основната цел е "украинският опит в отбраната да стигне до всички региони по света и да се утвърди като стратегическа марка", каза съветникът на Зеленски.

Военно-промишленият комплекс на Украйна има огромен потенциал

Според участниците в срещата, потенциалът на украинския отбранително-промишлен комплекс вече се оценява на 35 милиарда долара годишно, но финансирането покрива само половината от този потенциал. До 2026 г. само дългосрочните възможности биха могли да надхвърлят 35 милиарда долара, а общото производство на отбранителна техника може да достигне 60 милиарда долара.

Контролиран износ

Тъй като такъв обем инвестиции не може да бъде осигурен нито от държавния бюджет, нито чрез партньорска помощ, част от продуктите ще бъдат произведени за контролиран износ, което ще позволи на Украйна да самофинансира отбранителния си сектор.

Както вече сме писали, на първо място ще бъдат осигурени нуждите на украинската армия на фронта и едва след това ще бъде изнасяна военна продукция. На първо място на международния пазар ще навлязат украинските дронове - въздушни, наземни и морски. Партньорите на страната планират да инвестират в производството на оръжия в Украйна или да създадат съвместни предприятия на собствените си територии. Първите договори се очакват не по-рано от втората половина на 2026 г. Цикълът ще включва тестване, сертифициране и обществени поръчки за чуждестранни партньори.

Над 1000 военни фирми работят в Украйна

В момента в Украйна работят над 1 000 отбранителни компании, но по-малко от половината са готови за износ поради необходимостта от преминаване на технически проверки и получаване на необходимите разрешителни.