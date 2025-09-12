Войната в Украйна:

"Може да е било грешка": Тръмп за руските дронове в Полша

12 септември 2025, 06:15 часа 231 прочитания 0 коментара
"Може да е било грешка": Тръмп за руските дронове в Полша

Американският президент Доналд Тръмп тази вечер заяви, че нахлуването на руски дронове в Полша може да е било грешка, предаде Ройтерс и БТА. "Не съм доволен от нищо, свързано с тази ситуация, но се надявам, че това ще приключи", каза той пред журналисти. Още: Полша, Литва и Украйна излязоха със съвместно изявление относно руските дронове в Полша

Само съвместни координирани действия могат да гарантират безопасността на гражданите на Украйна, Полша и Литва, заявиха външните министри на трите държави в съвместно изявление, публикувано от украинското външно министерство. В документа се посочва, че Украйна е готова да сподели цялата налична разузнавателна и оперативна информация с Полша, Литва и други партньори, за да бъде изградена ефективна система за ранно предупреждение и защита срещу руските атаки с дронове и ракети.

Ще бъде постигната по-добра координация и оперативно сътрудничество между съответните структури на трите държави, отговорни за сигурността на въздушното пространство. "Тези координирани действия ще бъдат насочени към предотвратяване на негативните последици от скандалните действия на Русия и трябва да доведат до повишаване на ефективността на нашите мерки за противовъздушна отбрана", се казва в изявлението.

Още: Дроновете над Полша: Престъпниците в Кремъл ликуват, а Доналд Туск плува в розови облаци

Лов на вещици и други актуални теми

Той коментира и решението на бразилския Върховен съд да осъди бившия президент Жаир Болсонаро за заговор да остане на власт след като изгуби изборите през 2022 г.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Тръмп заяви, че е изненадан и недоволен от решението на съда, след като по-рано нарече процеса срещу Болсонаро "лов на вещици" и наложи на Бразилия високи мита, санкционира председателя на Върховния съд и отмени визите за повечето от членовете му.

Американският президент изрази и надежда, че ще бъде постигнат напредък за откриването на "снайпериста", убил консервативният активист и инфлуенсър Чарли Кърк.

Още: Китай с първа реакция след нахлуването на руски дронове в Полша

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Доналд Тръмп САЩ руски дронове руски дронове Румъния руски дронове Полша
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес