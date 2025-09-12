"Може да е било грешка": Тръмп за руските дронове в Полша

Американският президент Доналд Тръмп тази вечер заяви, че нахлуването на руски дронове в Полша може да е било грешка, предаде Ройтерс и БТА. "Не съм доволен от нищо, свързано с тази ситуация, но се надявам, че това ще приключи", каза той пред журналисти. Още: Полша, Литва и Украйна излязоха със съвместно изявление относно руските дронове в Полша

Само съвместни координирани действия могат да гарантират безопасността на гражданите на Украйна, Полша и Литва, заявиха външните министри на трите държави в съвместно изявление, публикувано от украинското външно министерство. В документа се посочва, че Украйна е готова да сподели цялата налична разузнавателна и оперативна информация с Полша, Литва и други партньори, за да бъде изградена ефективна система за ранно предупреждение и защита срещу руските атаки с дронове и ракети.

Ще бъде постигната по-добра координация и оперативно сътрудничество между съответните структури на трите държави, отговорни за сигурността на въздушното пространство. "Тези координирани действия ще бъдат насочени към предотвратяване на негативните последици от скандалните действия на Русия и трябва да доведат до повишаване на ефективността на нашите мерки за противовъздушна отбрана", се казва в изявлението.

Още: Дроновете над Полша: Престъпниците в Кремъл ликуват, а Доналд Туск плува в розови облаци

Лов на вещици и други актуални теми

Той коментира и решението на бразилския Върховен съд да осъди бившия президент Жаир Болсонаро за заговор да остане на власт след като изгуби изборите през 2022 г.

Тръмп заяви, че е изненадан и недоволен от решението на съда, след като по-рано нарече процеса срещу Болсонаро "лов на вещици" и наложи на Бразилия високи мита, санкционира председателя на Върховния съд и отмени визите за повечето от членовете му.

Американският президент изрази и надежда, че ще бъде постигнат напредък за откриването на "снайпериста", убил консервативният активист и инфлуенсър Чарли Кърк.

Още: Китай с първа реакция след нахлуването на руски дронове в Полша